Mc Donald' s ha perso 6 milioni di dollari a causa dei Raptors

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ci sono accordi che possono costare carissimo. Lo sa bene Mc's che, la scorsa estate, diciotto giorni prima dell'arrivo di Kawhi Leonard e Danny Green, aveva stretto un accordo con i Torontodal sapore apparentemente innocuo: patatine gratis ad ogni partita con almeno 12 triple a segno. La cavalcata di Toronto, che stanotte si giocherà la possibilità di vincere il titolo in gara 5 delle finali contro Golden State, ha fatto impennare le triple, le vittorie, gli ordini delle patatine e le perdite, in questa campagna, da parte del brand. Chuck Coolen, responsabile marketing per Mc's nel Canada orientale, ha spiegato che il piano di marketing era basata su una promozione precedente stretta con un'altra squadra professionistica: i Montreal Canadiens della NHL, la lega professionistica di hockey. E siglato prima dello scambio tra Toronto e ...

