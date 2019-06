Maturità 2019 | Esame di Stato a rischio caos Da Miur solo indicazioni

Maturità 2019 - intervista al ministro Bussetti : “No allarmismo - prove alla portata degli studenti “ : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti sull'esame di Maturità 2019 in una intervista a Fanpage.it: "È un esame che possono sostenere senza problemi. Vogliamo mettere gli studenti nelle condizioni di dare il meglio. Le tracce? Belle. All'orale ci sarà un meccanismo più semplice e trasparente con le 3 buste". Il futuro? "Bandiremo entro l'estate due concorsi per docenti".Continua a leggere

Maturità 2019 - date - materie - come affrontarla : Giordana Angi risponde alle domande di Google : Giordana Angi, arrivata seconda all'ultima edizione di Amici, risponde alle domande di Google sulla Maturità 2019, con aneddoti e consigli per gli oltre 500mila maturandi che il 19 giugno saranno alle prese con la prima prova: "Vi consiglio ciò che mi dicevo prima della finale di Amici: quel che è fatto è fatto. È inutile farsi troppe paranoie, non ha senso. Divertitevi".

Date Maturità 2019 : il calendario della prima e seconda prova e dei colloqui orali : Quando cominciano e quando finiscono gli esami di maturità 2019? Mentre le Date della prima e seconda prova scritta, in calendario il 19 e 20 giugno, sono state stabilite dal Miur e sono uguali per tutti, quelle degli orali vengono stabilite dalle singole commissioni durante l'assemblea plenaria. Gli esami possono dirsi terminati solo dopo l'affissione dei quadri.

Maturità 2019 - come superare l’esame secondo Lorenzo Fragola e Federica Abbate : “Concentratevi” : come affrontare l'esame di Maturità? Lorenzo Fragola e Federica Abbate, insieme per promuovere il loro ultimo singolo "Camera con vista", hanno risposto alle domande di Google sulla Maturità, dal voto finale ai ricordi della notte prima degli esami fino ai consigli per copiare: "Meglio studiare poco e rimanere concentrati, che studiare tanto e non capirci nulla".Continua a leggere

Voto Maturità 2019 : come calcolarlo tra minimo - massimo e bonus : come si calcola il Voto della Maturità 2019? Dal punteggio ottenuto nelle due prove scritte e all'orale ai crediti formativi fino ai punti bonus che le varie commissioni possono decidere di assegnare ai candidati più meritevoli, ecco come calcolare il Voto dell'Esame di Stato e perché è importante.Continua a leggere

