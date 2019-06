Matteo Salvini replica a Giuseppe Conte | Così il governo non va avanti

L'Approdo - Gad Lerner batte ogni record di astio contro Matteo Salvini : cosa manda in onda su Rai 3 : Gad Lerner nella sua trasmissione in Rai L'Approdo è sempre più anti-Salvini. Lunedì 10 giugno alle 23.10 su Rai3 prepara una puntata di raro astio. Il luogo d'approdo della seconda puntata saranno i capannoni deserti della Fiat Mirafiori di Torino. Tendenziosa la domanda che pone agli spettatori: "

Papa Francesco scatenato contro Matteo Salvini : "Sì alle armi - no agli immigrati" - che carta si gioca : Come ogni giorno, o quasi, ecco che Papa Francesco martella contro le politiche di Matteo Salvini in tema di immigrazione. Il Pontefice punta il dito nel corso di una riunione in Vaticano dedicata alle organizzazioni che aiutano le Chiese orientali. Bergoglio si indigna per il fatto che i porti euro

Giuseppe Conte - diktat a Matteo Salvini : "Con l'Europa tratto io - altrimenti si vota" : Giuseppe Conte torna a chiedere un pieno mandato nelle trattative con l'Europa dopo averlo fatto nella conferenza stampa dello scorso 3 giugno. Una richiesta che non era piaciuta ai due alleati di governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ad oggi le cose non sono cambiate e per il premier la priorità

Risultati elezioni comunali - Matteo Salvini : “Abbiamo vinto dove la sinistra governava da 70 anni” : Al concludersi della tornata elettorale per i ballottaggi delle elezioni comunali, appare chiaro: il centrosinistra perde Ferrara. Era dal dopoguerra che non vinceva un candidato del centrodestra. Matteo Salvini esulta: "Abbiamo eletto sindaci dove la sinistra governava da settant'anni". Nicola Zingaretti sottolinea che anche il suo partito ha portato a casa "belle vittorie", aggiungendo che l'alternativa a Salvini c'è. Il M5S prevale a ...

Ballottaggi - vittorie della Lega a Forlì e Ferrara : Matteo Salvini in orbita : All'apertura delle urne per i Ballottaggi - gli italiani chiamati ad eleggere 136 sindaci - il ritornello non cambia: avanza, vince e stra-vince la Lega di Matteo Salvini. Il più pesante e simbolico dei trionfi è quello di Ferrara, espugnata dal candidato del Carroccio Alan Fabbri, che incassa il 56

Il mio ombrellone è riconoscibile! Matteo Salvini fa il pieno di like sui social con la foto del Milan : Matteo Salvini ha pubblicato sui social una foto del suo telo mare: "Ultrà. Curva Sud Milan". Qualche minuto fa il ministro ha condiviso sui suoi account ufficiali una foto che parla chiarissimo. "Il mio ombrellone è riconoscibile", con smile e occhiolino. Nello scatto si vede uno sdraio e un telo da mare del Milan dove si legge con scritte bianche, nere e rosse: "Ultrà. Curva Sud Milan". Centinaia di "like" e i commenti per il ...

Calcio femminile - Italia-Australia 2-1 : la gioia del ministro Matteo Salvini che festeggia con un post di OA Sport : L’Italia è in festa per la vittoria della Nazionale ai Mondiali 2019 di Calcio femminile, le azzurre hanno esordito con il botto e hanno sconfitto l’Australia per 2-1 al termine di una partita spettacolare: dopo essere passate in svantaggio nel corso del primo tempo, le ragazze di Milena Bertolini si sono rimboccate le maniche e hanno sfoderato un secondo tempo di assoluto spessore tecnico grazie al quale sono riuscite a ribaltare il ...

Papa Francesco - il cardinale Bassetti bombarda Matteo Salvini : "Perché i cattolici oggi votano Lega" : Se i cattolici votano la Lega di Matteo Salvini "significa che è profonda la crisi di altre proposte", e comunque "non basta dirsi cattolici per diventare De Gasperi". Così, in un'intervista a Repubblica, il capo dei vescovi italiani, il cardinale Gualtiero Bassetti, commenta i sondaggi secondo cui

Matteo Salvini "non conta niente". Matteo Renzi va giù duro - insulti peggiori per Di Maio e Conte : "Matteo Salvini non conta nulla, è solo un fanfarone". Matteo Renzi, ospite del festival La Repubblica delle Idee a Bologna, organizzato dal quotidiano diretto da Carlo Verdelli, va giù pesante sul leader della Lega e sul governo in generale. "Quelle posizioni più allucinanti alle Europee come Salvi

“Ecco cosa penso di lui”. Fabio Fazio - parole decise su Matteo Salvini : Fabio Fazio risponde a tono. Dopo il siluramento che ha visto il passaggio da Rai1 a Rai2, il conduttore ha parlato a ‘La Repubblica delle Idee’. “Per me non cambia niente, mi interessa solo lavorare in condizioni normali”. Il giornalista e conduttore appare determinato, in coscienza sicuro che il lavoro che ha svolto in questi anni sia stato da servizio pubblico, gli stessi ascolti del resto parlano chiaro. Poi ribadisce quello che ...

Matteo Salvini - il retroscena dal cuore della Lega : "Il terzo partito ci fa la guerra". Ecco chi c'è dietro : Qualcosa non torna più nel governo e ora Matteo Salvini si sente accerchiato. La trattativa con l'Unione europea sulla procedura d'infrazione, che il premier Giuseppe Conte chiede di poter gestire in prima persona e con pieni poteri, e la polemica sui minibot che vede il ministro dell'Economia Giova

Pietro Senaldi : "Il gregge di Luigi Di Maio è allo sbando ed è un pericolo per Matteo Salvini" : Da dieci giorni, per la precisione da quando ha vinto le elezioni europee trascinando la Lega oltre il 34% dei consensi, c'è un solo uomo al governo. La sua maglia non si sa se è più verde o più blu, però il suo nome è di sicuro Matteo Salvini. Unicamente da lui dipende la sopravvivenza dell'esecuti

Minibot - l'ira di Matteo Salvini e Luigi Di Maio contro Giovanni Tria : "Trovi altre soluzioni" : "I Minibot non sono né l'anticamere all'uscita dall'Europa né all'uscita dall'euro, sono solo un tentativo di risolvere i debiti delle pubblica amministrazione, un problema che siamo disposti a risolvere ma che non abbiamo creato noi", tuona Giancarlo Giorgetti. Ma dal Giappone, dove si trova per il

Renato Farina : M5S e Lega - divorzio annunciato. Perché Matteo Salvini e Luigi Di Maio si divideranno : C'è un libro uscito da pochi giorni che parla di populismo, globalismo, sovranismo ed è gremito dei soliti accidenti di vocaboli che sono sputati come semi di zucca dai giornalisti in tivù. Incredibilmente non annoia. Direi che è indispensabile per capire un fenomeno impossibile in natura: l'alleanz