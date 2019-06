Matrimonio | 10 proposte da film

vanityfair

(Di lunedì 10 giugno 2019) NEIL (LA VERITÀ È CHE NON GLI PIACI ABBASTANZA)SARAH (VIZI DI FAMIGLIA)MIRANDA (SEX AND THE CITY)LUKE (NEMICHE AMICHE)MATTHEW (GREY’S ANATOMY)MAX (UNA MAMMA PER AMICA)ARIZONA (GREY’S ANATOMY)MAGGIE (SE SCAPPI, TI SPOSO)LIV (BRIDE WARS – LA MIA MIGLIORE NEMICA)MONICA E CHANDLER (FRIENDS)10Esiste la proposta diperfetta? Probabilmente no. Così come non esiste il primo incontro perfetto, la prima vacanza insieme perfetta, o ilperfetto. Però, di, ce ne sono tanti tipi, e ognuna dice qualcosa di quella coppia, di quel che è stato, e di quel che verrà. Certe, per esempio, sono un po’ infide: tanto scenografiche e pubbliche, da obbligarti a rispondere «sì». Mica puoi fargli fare una figuraccia del genere davanti a tutte quelle persone, dopo tutto quell’impegno? Altre, poi, ti mandano in crisi: mica ci stavi davvero pensando a chi avevi accanto. ...

