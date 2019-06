Marta Perego celebra le donne del cinema in un nuovo libro

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Erika Pomellatorna in libreria con DeA Planeta con unchealcune dellepiù importanti della storia delLa scrittrice e giornalistatorna in libreria con De Agostini per parlare di trenta personalità, tutte al femminili, che hanno in qualche modo dato volto e peso non solo all'industria della settima arte, ma anche a un determinato modo di percepire un'attrice, trasformandola in una vera e propria icona, come nel caso di Audrey Hepburn. Le Grandidelè un racconto che avanza per immagini e aneddoti: unda sfogliare e da vivere, per immergersi nelle zone meno conosciute di un'industria che sembra sempre volta ad oscurare la sua parte femminile ma che da essa, in qualche modo, non può fare a meno. Ecco allora che alle dive di Hollywood, come Ingrid Bergman o la Uma Thurman di Kill Bill che campeggia in ...

DeAPlanetaLibri : Ogni donna può essere la protagonista della propria storia. Le grandi donne del cinema, il nuovo libro di… - LeGrazieWebzine : La brava e bella giornalista e scrittrice @marta_perego ?? - PrudenzanoAnton : 'Le grandi donne del cinema' il libro di Marta Perego -