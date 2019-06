Marco Carta | la prima dedica per il fidanzato | Non sarà un’avventura

Luca Dirisio contro Marco Carta e Barbara D’Urso : “Schifo sia cip sia ciop! Sparite - pagliacci” : Era dai tempi di “Calma e sangue freddo” che non si sentiva parlare di Luca Dirisio. Ora però, il cantante è tornato alla ribalta per il duro attacco che ha lanciato contro Marco Carta e Barbara D’Urso. Il motivo? Il fatto che Carta abbia deciso di raccontare i dettagli dell’arresto e dell’accusa di furto in diretta a Live – Non è la D’Urso. “Cultura e giornalismo! – ha esordito ironicamente Dirisio su ...

Marco Carta - il papà dell'amica : "Mia figlia si è presa la responsabilità per salvarlo" : Dopo le confessioni di Marco Carta a 'Live Non è la D'Urso', anche il papà di Fabiana Muscas (l'infermiera di 53 anni, fermata, assieme al cantante, all'uscita della Rinascente di Milano per un presunto furto di 6 magliette dal valore di 1200 euro, ha voluto far sentire la propria voce per scagionare, senza ombra di dubbio, la figlia: Mia figlia si è presa la responsabilità per salvare lui. Gesuino Muscas, in una breve intervista all'"Unione ...

