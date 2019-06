Marco Carta | il giudice | «Arresto illegale | elementi di sospetto inconsistenti»

Marco Carta e il presunto furto di magliette - il giudice : "Arresto illegittimo" : L'arresto del cantante Marco Carta, insieme a una donna, per il presunto furto di sei magliette del valore di 1.200 euro...

"L'arresto di Marco Carta era illegittimo" : l'ordinanza del giudice di Milano : L’arresto di Marco Carta era illegittimo. È quello che sostiene il giudice di Milano Stefano Caramellino nell’ordinanza con cui lo scorso 1 giugno non ha convalidato l’arresto per furto del cantante. Il giudice parla di “carenza di gravità indiziaria” per Carta, difeso dal legale Simone Ciro Giordano, e di un arresto che “non può ritenersi legittimo”.Il cantante era stato fermato con ...

“Tu sei mio”. Marco Carta - la foto (con tanto di dedica) con il fidanzato : Solo poco tempo fa, quando era ospite a ‘Vieni da me’ da Caterina Balivo, Marco Carta aveva parlato del suo compagno e spiegato la decisione di non presentarlo in pubblico: “Conviviamo da 3 anni. Quando stacca dal lavoro alle 19 mi chiama subito, prima di tornare a casa. Lui mi sgrida perché tengo accese tutte le luci, quindi, spesso prima che torni inizio a spegnerle – raccontava il cantante di Amici alla padrona di casa e al pubblico del ...

Marco Carta - la prima dedica per il fidanzato : "Non sarà un’avventura" - : Luana Rosato Marco Carta è sempre più innamorato del suo fidanzato Sirio e, per la prima volta, ha postato una sua foto su Instagram dedicandogli una canzone di Lucio Battisti Solo qualche giorno fa, Marco Carta veniva accusato di furto. Scagionato e in attesa di processo, è volato a Mykonos con il fidanzato Sirio al quale, per la prima volta, ha fatto una dedica via social. Il cantante, divenuto famoso grazia alla partecipazione e ...

Luca Dirisio contro Marco Carta e Barbara D’Urso : “Schifo sia cip sia ciop! Sparite - pagliacci” : Era dai tempi di “Calma e sangue freddo” che non si sentiva parlare di Luca Dirisio. Ora però, il cantante è tornato alla ribalta per il duro attacco che ha lanciato contro Marco Carta e Barbara D’Urso. Il motivo? Il fatto che Carta abbia deciso di raccontare i dettagli dell’arresto e dell’accusa di furto in diretta a Live – Non è la D’Urso. “Cultura e giornalismo! – ha esordito ironicamente Dirisio su ...

Sirio è il fidanzato di Marco Carta?/ Foto : la scelta d'amore del cantante : Chi è il fidanzato di Marco Carta? Sirio è il nome del presunto compagno del cantante beccato in sua compagnia a Mykonos tra abbracci e sorrisi dopo l'accusa di furto.

Marco Carta - telefonata alla d’Urso questa mattina : “Parlerà a settembre” : Marco Carta chiama Barbara d’Urso: la conduttrice informa tutti Barbara d’Urso ha confessato di aver ricevuto questa mattina una telefonata da Marco Carta. Il cantante non riesce ancora a essere sereno, dopo l’accusa nei suoi confronti, e ieri ha spiegato tutto quello che è successo a Live – Non è la d’Urso. Verrà presa in […] L'articolo Marco Carta, telefonata alla d’Urso questa mattina: “Parlerà ...