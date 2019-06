Maltempo | Fedriga | “40mila euro da Coop Alleanza 3 0”

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) I rappresentanti della catena della grande distribuzione legata al mondo dellaerazione,3.0, hanno consegnato al governatore del Fvg, Massimiliano, la somma di 40milada devolvere alla ricostruzione del territorio montano devastato dalnell’ottobre dello scorso anno. Si tratta, hanno spiegato il vicepresidente di3.0, Dino Bomben, neopresidente della Legaerative del Fvg, Livio Nanino, e vicepresidente Stefano Minin, del ricavato dell’1 per cento delle vendite fino allo scorso dicembre dei prodotti della linea Vivi Verde della rete della grande distribuzione organizzata. Linea che, per l’occasione, era stata dedicata a quest’azione di solidarieta’ e rappresenta il simbolo dell’impegno di3.0 per la sostenibilita’ ambientale e le produzioni naturali e biologiche., ...

M_Fedriga : RT @coopalleanza: 'Fai una spesa per l'ambiente': consegnati anche al Presidente della @regioneFVGit @M_Fedriga 40mila euro raccolti per il… - DanilaForti : RT @coopalleanza: 'Fai una spesa per l'ambiente': consegnati anche al Presidente della @regioneFVGit @M_Fedriga 40mila euro raccolti per il… - coopalleanza : 'Fai una spesa per l'ambiente': consegnati anche al Presidente della @regioneFVGit @M_Fedriga 40mila euro raccolti… -