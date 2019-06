Mafia,sequestrati beni tesoriere Riina

in Thailandiadi Vito Roberto Palazzolo, exdel boss di Cosa Nostra Totò. Palazzolo era stato arrestato a Bangkok nel 2012, dopo una latitanza durata oltre venti anni, ed estradato in Italia nel 2013 per scontare la pena. Fu il l protagonista indiscusso del traffico internazionale di droga tra Sicilia, Estremo Oriente e Usa, noto come "Pizza Connection". Palazzolo fu anche amministratore deidi Provenzano.(Di lunedì 10 giugno 2019)