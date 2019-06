Madrid | ancora sangue nell’arena Il torero Roman Collado ferito gravemente durante la

LIVE Djokovic-Thiem - Semifinale Masters1000 Madrid in DIRETTA : 7-6 (2) 6-6. Si va ancora al tie-break! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Novak Djokovic e Dominic Thiem, valida per le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Madrid di tennis: il match tra il serbo e l’austriaco scatterà alle ore 16.00. Sulla terra battuta iberica i due si giocheranno un posto nella finale di domani. L’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del seeding, è apparso tra i giocatori più in forma sulla terra battuta, ieri ha ...

WTA Madrid – Camila Giorgi dà forfait : il polso fa ancora male - la tennista azzurra non ci sarà : Camila Giorgi costretta a saltare il WTA di Madrid : la tennista italiana ancora fuori per il solito problema al polso che la sta limitando da diverse settimane Dopo aver saltato Praga e Istanbul, nonchè aver fatto da spettatrice alla sconfitta dell’Italia di Fed Cup contro la Russia, Camila Giorgi ha annunciato il suo forfait anche dal WTA Premier di Madrid . La tennista azzurra è ancora alle prese con il consueto problema al polso ...

Tennis - Masters 1000 Madrid : Juan Martin del Porto ancora a rischio forfait : Prosegue il 2019 travagliato di Juan Martin del Potro. L’argentino, che ha giocato per l’ultima volta a febbraio nei quarti di finale di Delray Beach, non sa ancora se sarà in grado di partecipare al Masters 1000 di Madrid. Se, per una volta, il polso ha dato tregua al classe 1988, in questa annata è il ginocchio ad aver fatto le bizze per il nativo di Tandil, tanto da aver messo del Potro di fronte alla scelta se operarsi, o ...