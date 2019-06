M5s | Di Maio | “Vittoria Campobasso? Non ne faccio un trofeo Siamo vittime nostra

Di Maio puntella il governo e avvia l’organizzazione del M5s : Ogni folata di vento, nel Movimento 5 Stelle può diventare un tornado. Il momento è delicato e Luigi Di Maio, nonostante la conferma della base come capo politico, sa di camminare sulle uova. L’equilibrio della truppa pentastellata è fragilissimo e la riforma che ha in mente di attuare ha bisogno dell’appoggio di tutte le anime del M5S. Ai microfon...

Tempo di esami e pagelle per i sottosegretari M5s. Di Maio li convoca per la "graticola" : Si terrà lunedì e martedì, dopo i lavori d’Aula, il “momento di riflessione e confronto tra sottosegretari e membri delle commissioni permanenti di riferimento” del M5S. La cosiddetta “graticola” dei parlamentari 5 Stelle sull’operato dei sottosegretari del M5s avverrà per Commissioni, riunendo insieme deputati e senatori del M5S. Le valutazioni dovrebbero iniziare lunedì con ...

Luigi Di Maio in ginocchio da Grillo - richiesta disperata : "Me lo devi fermare". Retroscena : esplode il M5s : In ginocchio da Beppe Grillo. Il capo del M5s Luigi Di Maio è andato a Villa Corallina, residenza estiva del fondatore dei 5 Stelle a Marina di Bibbona, con una richiesta precisa: fermare Roberto Fico. Il Retroscena della Stampa delinea nell'ingombrante presidente della Camera, esponente dell'ala si

Luigi Di Maio già fatto fuori da Casaleggio. M5s a Di Battista in coppia con una donna : chi è lei : Un ticket "diabolico" con Alessandro Di Battista. C'è qualcosa che Matteo Salvini ancora non ha capito su Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, e prova a spiegarglielo Luigi Bisignani sul Tempo. Il leader della Lega "fa un punto d'onore nel rispettare il patto leonino stretto con Di Maio", spiega B

M5s - Di Maio vede i consiglieri comunali : “Per loro deroga a regola dei 2 mandati” : Arriva una deroga alla regola dei due mandati, tra i precetti fondativi del M5s, riguarda gli amministratori locali. La breccia l’ha aperta Luigi Di Maio su Facebook: “Oggi pomeriggio ci siamo incontrati con circa cento consiglieri comunali, municipali e di circoscrizione del MoVimento 5 Stelle, uno per ogni provincia in rappresentanza anche di tutti gli altri – ha spiegato il capo politico del movimento – Abbiamo ...

Luigi Di Maio - rimpasto e "graticola". Voce dal cuore M5s : "Forse perché lui ne ha due?" - tirano giù il capo : Nel Movimento 5 Stelle l'hanno già chiamata "la graticola", e potrebbe essere il nuovo fronte di scontro con Luigi Di Maio. Il capo grillino è andato a pranzo con Beppe Grillo a Marina di Bibbona per fare il punto della situazione dopo il disastroso voto delle europee e per capire come muoversi ora,

Renato Farina : M5s e Lega - divorzio annunciato. Perché Matteo Salvini e Luigi Di Maio si divideranno : C'è un libro uscito da pochi giorni che parla di populismo, globalismo, sovranismo ed è gremito dei soliti accidenti di vocaboli che sono sputati come semi di zucca dai giornalisti in tivù. Incredibilmente non annoia. Direi che è indispensabile per capire un fenomeno impossibile in natura: l'alleanz

M5s - pranzo Grillo-Di Maio per rilancio : 19.34 pranzo strategico tra Di Maio e Beppe Grillo per rilanciare il Movimento. Il fondatore e garante del M5S e il capo politico si sono incontrati a Bibbona e alla fine fonti interne hanno fatto trapelare il pensiero di Di Maio: "Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5S tornerà più forte di prima, è l'unica speranza in questo Paese". Dall'Ilva alla Whirpool a Fca-Renault, Di Maio è sotto accusa per la gestione della politica ...

M5s - Luigi Di Maio incontra Beppe Grillo : “Serve sostegno di tutti - torneremo più forti di prima” : Luigi Di Maio ha incontrato oggi il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, per discutere della riorganizzazione pentastellata dopo le sconfitte elettorali e la difficile fase di instabilità del governo: "Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5s tornerà più forte di prima, è l'unica speranza in questo Paese".Continua a leggere

M5s - pranzo tra Di Maio e Beppe Grillo : sul tavolo il tema della riorganizzazione : Un pranzo a Bibbona, comune a sud di Cecina, nel Livornese. Così Luigi Di Maio e Beppe Grillo si sono rivisti, per discutere insieme sulla riorganizzazione del Movimento 5 stelle. Fonti interne al M5s riferiscono qual è il pensiero del vicepremier: “Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5s tornerà più forte di prima, è l’unica speranza in questo Paese”. Il crollo alle Europee ha riportato d’attualità un tema che Di Maio ...

M5s - pranzo Di Maio-Grillo "Torneremo più forti di prima" : Luigi Di Maio ha incontrato Beppe Grillo a Bibbona. I due hanno pranzato insieme e discusso della riorganizzazione del Movimento... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini piega Luigi Di Maio : "Lo trovo giusto". M5s cede alla Lega due pesantissime poltrone : "Se ci fosse necessità di una squadra più compatta e di una revisione del contratto io sono disponibile". Matteo Salvini esce allo scoperto sul rimpasto e mette con le spalle al muro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, intervenendo in diretta a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Leggi anche: Sarà rimpasto,

Becchi spietato su Di Maio : "Ha pensato che bastasse comprare gli italiani. Il M5s si può salvare solo se..." : Che cosa è stato il M5S? Negli anni in cui ho partecipato alla vita del MoVimento per me è stato anzitutto una speranza, quella di una nuova «utopia concreta». La retorica della «casta», la lotta contro i privilegi, contro il cancro della «partitocrazia», non erano che strumenti con cui il MoVimento

Gianluigi Paragone sparito dai radar M5s dopo la rivolta contro Luigi Di Maio : la mossa di Casaleggio : Appena hanno provato ad alzare la testa contro il loro vicepremier Luigi Di Maio, i grillini GianLuigi Paragone e Alessandro Di Battista hanno subito dovuto riabbassarla. Ci hanno pensato Davide Casaleggio e Beppe Grillo a fargliela abbassare, attraverso la farsa del voto sulla piattaforma Rousseau,