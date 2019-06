Lutto nel mondo della scherma | è morto a 98 anni Mario Mangiarotti

Lutto nel mondo del calcio - si è spento a soli 49 anni l’allenatore inglese Justin Edinburgh [FOTO] : Si è spento a soli 49 anni l’allenatore del Leyton Orient, club di quinta divisione inglese, Justin Edinburgh. Il tecnico era stato ricoverato per un arresto cardiaco pochi giorni fa. Da calciatore aveva vestito per 10 anni la maglia del Tottenham. E proprio gli Spurs sono stati il motivo del suo ultimo viaggio: Edinburgh si era recato a Madrid per assistere alla finale di Champions League della squadra del cuore contro il Liverpool. ...

Lutto nel mondo del calcio - ucciso l’ex portiere siriano al-Sarout [DETTAGLI] : E’ morto a 27 anni a causa delle ferite riportate ieri in battaglia Abdel-Baset al-Sarout, promessa del calcio siriano e portiere della nazionale giovanile che si era unito ai ribelli che combattono il regime di Bashar al-Assad. Lo ha annunciato all’agenzia ‘Dpa’ Mostafa Maarati, il portavoce di Jaysh al-Izza, il gruppo ribelle affiliato all’Esercito siriano libero (Esl) in cui al-Sarout militava. L’ex ...

Lutto in casa Lazio - è morto Nello Governato : centrocampista degli anni ’60 e ’70 : “La S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex calciatore e dirigente biancoceleste Nello Governato e si uniscono al dolore della famiglia”. E’ questo il messaggio pubblicato della Lazio che piange la scomparsa dell’ex centrocampista biancoceleste degli anni ’60 e ’70, è morto nella notte all’età di 80 ...

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - colpo di scena su Cristiano Ronaldo e Miccoli nei guai : Le notizie del giorno – Sta iniziando ad assumere i contorni della barzelletta la vicenda legata al presunto stupro di Cristiano Ronaldo quando militava al Manchester United. Quest’oggi Bloomberg aveva riportato la notizia secondo cui Kathryn Mayorga avesse ritirato ogni accusa. Ma è arrivata la smentita in merito da parte del suo legale, Larissa Drohobyczer: “Le accuse non sono state ritirate”. (LA NOTIZIA NEL ...

Lutto nel mondo del calcio - è morto l’ex presidente dell’Uefa : Lutto nel mondo del calcio. Si è spento infatti Lennart Johansson. E’ la Federcalcio svedese a comunicarlo. Johansson è stato presidente dell’Uefa per più di quindici anni (diciassette per l’esattezza): dal 1990 al 2007. Lo svedese è morto all’età di 89 anni dopo una breve malattia.L'articolo Lutto nel mondo del calcio, è morto l’ex presidente dell’Uefa sembra essere il primo su calcioWeb.

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - le frecciate di Ambra Angiolini - il valzer allenatori e la verità sull’invasione di campo in Champions : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno. Lutto NEL calcio – E’ morto ieri, all’età di 74 anni, Mario Perego, ex calciatore di Napoli, Fiorentina e Vicenza tra gli anni ’70 e ’80. Giocò anche in Nazionale, con la quale esordì contro l’Austria. Nella stagione 1979-1980, nel corso della partita fra Lucchese e Benevento, in uno scontro ...

Lutto nel calcio napoletano : morto ad Ischia Mario Perego - giocò in azzurro negli anni ’70 : Lutto nel calcio italiano morto Mario Perego Napoli, Ischia e tutto il calcio italiano piangono la scomparsa di Mario Perego. Calciatore che tra gli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80 ha calcato i campi di Serie A e B, si è spento ieri all’età di 74 anni. Qui un breve ricordo del passato calcistico: prima di arrivare alla Fiorentina e al Lanerossi Vicenza, nella stagione 1971-1972 giocò nel Napoli di Corrado Ferlaino ...

Lutto nel calcio italiano - morto ex calciatore di Napoli - Fiorentina e Vicenza : E’ morto ieri, all’età di 74 anni, Mario Perego, ex calciatore di Napoli, Fiorentina e Vicenza tra gli anni ’70 e ’80. Giocò anche in Nazionale, con la quale esordì contro l’Austria. Nella stagione 1979-1980, nel corso della partita fra Lucchese e Benevento, in uno scontro col portiere si ruppe i legamenti del ginocchio terminando così la carriera. Nato nel 1944 a Corezzana, in provincia di Monza, in circa ...

Le notizie del giorno – Gravissimo Lutto nel mondo del calcio - disavventura per il portiere Sepe : Le notizie del giorno – Dramma nel mondo del calcio. E’ di poche ore fa la notizia della tragica morte del calciatore spagnolo José Antonio Reyes, ex calciatore tra le altre di Siviglia, Arsenal, Real e Atletico Madrid. A riportare la notizia è Marca, che riferisce di un incidente stradale di questa mattina a Siviglia. Il 35enne militava attualmente nell’Extremadura, squadra della seconda divisione spagnola. Già diversi i messaggi di ...

Lutto nel mondo del calcio : è morto Reyes : Terribile Lutto nel mondo del calcio: è morto José Antonio Reyes. Il centrocampista, 35 anni, attualmente in forza all’Extremadura UD, è deceduto questa mattina in seguito a un incidente automobilistico. La notizia della scomparsa del calciatore è stata data dal Siviglia, sua ex squadra, attraverso un tweet: <blockquote class=”twitter-tweet” data-cards=”hidden” data-lang=”it”><p ...

Lutto nel mondo del giornalismo : è morto Vittorio Zucconi - storica firma di "Repubblica" : Si è spento nella sua casa di Washington dopo una lunga malattia. Cronista, scrittore, storica firma di "Repubblica"

Ciclismo in Lutto - è morto Jarne Lemmens : aveva 15 anni - deceduto nel sonno : Tragedia nel mondo del Ciclismo: durante la notte di domenica è morto il giovanissimo Jarne Lemmens, 15enne che militava nella formazione under 17 della Rudyco Cycling. Il corpo del ragazzo belga è stato trovato senza vita nel suo letto, è morto nel sonno ma al momento non si conoscono le cause del decesso. La formazione per cui militava ne ha annunciato la scomparsa, un altro giovane ciclista belga ci lascia: l’anno scorso Michael ...

Morto Niki Lauda - Lutto nella Formula 1 : il campione aveva 70 anni : L’ex pilota austriaco, tre volte campione del mondo, si è spento in Svizzera: «Il nostro amato Niki se n’è andato pacificamente circondato dai suoi cari»