L' ultima lezione di Tatiana e Nice maestre fino alla fine

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Massimo M. Veroneseera figlia di una maestra e di cognome faceva Scolaro. Ha insegnato per una vita don Bosco di Cascinare di Sant'Elpidio e il destino lo aveva nel nome anche se Scolaro era il cognome del marito perché lei, signorina, per l'anagrafe era Perugini. Fa comunque tenerezza sapere che le figlie della maestra, Marzia, Flavia e Alessia, sono tre Scolaro. Le ha cresciute da solaperché il marito se ne è andato via giovane e lei non si è rifatta una vita perché quella che aveva era quella che amava. Da quando aveva raggiunto la pensione non aveva mai perduto nè il contatto con gli alunni, se c'era qualche problema in paese parlavano con lei e lei poi andava dal sindaco, né la gioia di vivere: organizzava il «Rio de Cascineiro», il Carnevale del posto, non era raro incontrare la signora maestra in abiti curiosi e divertenti. Era bello vederla ...

