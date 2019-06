Luigi Di Maio e Virginia Saba | weekend romantico | bikini impazzito in piscina

Ballottaggi - Luigi Di Maio esulta per Campobasso : disastro grillino - ma il capo politico... : Bottino magro per il M5s ai Ballottaggi: il saldo dei grillini è di tre città perse, si impongono soltanto a Campobasso, in Molise. E Luigi Di Maio trova tempo e modo per esultare per questo (magrissimo) risultato. Lo fa in un intervento a L'Italia s'è desta, su Radio Cusano Campus: "Sono contento p

Luigi Di Maio : "Dal vertice di stasera mi aspetto il sì al salario minimo" : Il vertice di stasera tra Giuseppe Conte e i due vicepremier “andrà bene se rimettiamo al centro della stanza i cittadini”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Cusano Campus.“Mi aspetto risposte sul salario minimo e che la Lega ritiri gli emendamenti che provano a fermarlo. Mi aspetto l’accordo sull’abbassamento delle tasse con il carcere per i grandi evasori. Mi aspetto il sì alla lotta ai ...

Luigi Di Maio in ginocchio da Grillo - richiesta disperata : "Me lo devi fermare". Retroscena : esplode il M5s : In ginocchio da Beppe Grillo. Il capo del M5s Luigi Di Maio è andato a Villa Corallina, residenza estiva del fondatore dei 5 Stelle a Marina di Bibbona, con una richiesta precisa: fermare Roberto Fico. Il Retroscena della Stampa delinea nell'ingombrante presidente della Camera, esponente dell'ala si

Luigi Di Maio già fatto fuori da Casaleggio. M5s a Di Battista in coppia con una donna : chi è lei : Un ticket "diabolico" con Alessandro Di Battista. C'è qualcosa che Matteo Salvini ancora non ha capito su Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, e prova a spiegarglielo Luigi Bisignani sul Tempo. Il leader della Lega "fa un punto d'onore nel rispettare il patto leonino stretto con Di Maio", spiega B

Luigi Di Maio - rimpasto e "graticola". Voce dal cuore M5s : "Forse perché lui ne ha due?" - tirano giù il capo : Nel Movimento 5 Stelle l'hanno già chiamata "la graticola", e potrebbe essere il nuovo fronte di scontro con Luigi Di Maio. Il capo grillino è andato a pranzo con Beppe Grillo a Marina di Bibbona per fare il punto della situazione dopo il disastroso voto delle europee e per capire come muoversi ora,

Pietro Senaldi : "Il gregge di Luigi Di Maio è allo sbando ed è un pericolo per Matteo Salvini" : Da dieci giorni, per la precisione da quando ha vinto le elezioni europee trascinando la Lega oltre il 34% dei consensi, c'è un solo uomo al governo. La sua maglia non si sa se è più verde o più blu, però il suo nome è di sicuro Matteo Salvini. Unicamente da lui dipende la sopravvivenza dell'esecuti

Minibot - l'ira di Matteo Salvini e Luigi Di Maio contro Giovanni Tria : "Trovi altre soluzioni" : "I Minibot non sono né l'anticamere all'uscita dall'Europa né all'uscita dall'euro, sono solo un tentativo di risolvere i debiti delle pubblica amministrazione, un problema che siamo disposti a risolvere ma che non abbiamo creato noi", tuona Giancarlo Giorgetti. Ma dal Giappone, dove si trova per il

Renato Farina : M5S e Lega - divorzio annunciato. Perché Matteo Salvini e Luigi Di Maio si divideranno : C'è un libro uscito da pochi giorni che parla di populismo, globalismo, sovranismo ed è gremito dei soliti accidenti di vocaboli che sono sputati come semi di zucca dai giornalisti in tivù. Incredibilmente non annoia. Direi che è indispensabile per capire un fenomeno impossibile in natura: l'alleanz

Giuseppe Conte sempre più irritato - Matteo Salvini e Luigi Di Maio non lo hanno coinvolto nel rimpasto : Pare che il premier Giuseppe Conte sia molto irritato perché nessuno gli ha parlato del rimpasto di governo. Il dibattito sul giro di poltrone, infatti, continua mentre lui, che ha chiesto trasparenza e lealtà, non è stato coinvolto. Luigi Di Maio dice di non averne parlato con Matteo Salvini ma si

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - sondaggio Pagnoncelli : "Il prezzo della rissa" - di quanto crolla il governo : Il governo - secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli, sul Corriere della Sera - perde quattro punti, attestandosi a 52. Il premier Giuseppe Conte cala di 6 punti e viene raggiunto a quota 53 da Matteo Salvini, che pure perde 2 punti. A seguire il vicepremier Luigi Di Maio (indice 32), in flessione

M5s - Luigi Di Maio incontra Beppe Grillo : “Serve sostegno di tutti - torneremo più forti di prima” : Luigi Di Maio ha incontrato oggi il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, per discutere della riorganizzazione pentastellata dopo le sconfitte elettorali e la difficile fase di instabilità del governo: "Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5s tornerà più forte di prima, è l'unica speranza in questo Paese".Continua a leggere

Luigi Di Maio e la brutta voce : Enrico Letta - unica poltrona italiana nell'Ue. "No grazie - chi ci manderemo" : Ora è tutto più chiaro. Enrico Letta, dal Vietnam, aveva speso parole di apprezzamento per Giuseppe Conte, visto come la "garanzia della stabilità italiana dei conti nel quadro europeo" e baluardo di "contenimento rispetto a Salvini". Nelle stesse ore, si apprende da fonti europee come a Bruxelles

La scommessa di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Che ripercussioni avrà sulla stabilità dell'alleanza di governo la probabile apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo da parte dell'Unione Europea? Ma soprattutto, dove porterà l'ennesima scommessa dei due vicepresidenti del Consiglio?Continua a leggere

Matteo Salvini piega Luigi Di Maio : "Lo trovo giusto". M5s cede alla Lega due pesantissime poltrone : "Se ci fosse necessità di una squadra più compatta e di una revisione del contratto io sono disponibile". Matteo Salvini esce allo scoperto sul rimpasto e mette con le spalle al muro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, intervenendo in diretta a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Leggi anche: Sarà rimpasto,