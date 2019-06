Love Death and Robots 2 ci sarà | Netflix rinnova la serie antologica prodotta da David

optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ufficialeand2!ha annunciato di aver ordinato una seconda stagione delladaFincher. La notizia è trapelata dapprima sui social network, dove la piattaforma ha divulgato il tutto in una nota, poi ripresa dal noto sito americano Variety.Al momento non si hanno dettagli sull'eventuale pubblicazione diand2 su, tranne per un dettaglio. Nella seconda stagione arriverà Jennifer Yuh Nelson, la regista di Kung Fu Panda 2 e 3, che occuperà il ruolo di supervisore dell'intero progetto. La, costituita da 18 cortometraggi animati che mescolano diversi generi tra cui horror e fantascienza, ha debuttato sulla piattaforma lo scorso marzo diventando un piccolo "fenomeno" social. Unici attori in carne ed ossa sono Topher Grace, Mary Elizabeth Winstead e Gary Cole.andè stata ...

OptiMagazine : #LoveDeathandRobots 2 ci sarà, Netflix rinnova la serie antologica prodotta da #DavidFincher - laviniaverzotto : forse tutte queste persone emozionate per l’uscita della seconda stagione di love death robots sta per convincermi a vederlo (???) -