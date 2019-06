Lontano da Te | il segreto è la leggerezza

Bari - il candidato più votato del Municipio V : “Il mio segreto? Stare Lontano da Facebook. Viva la politica come una volta” : Vincenzo Lomoro, nelle ultime elezioni amministrative a Bari, è risultato il mister preferenze del Municipio V. Settantatré anni, 35 dei quali trascorsi in politica, ha solo un segreto: tenersi lontano dai social. Non ha un profilo Facebook, non sa cosa siano Instagram e Twitter e sul suo telefono non ci sono né Whatsapp e né semplici messaggi. “Chi mi cerca mi deve telefonare, deve cercarmi per le strade di Palese, o al più nel mio piccolo ...