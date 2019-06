Lo stress passa da persona a cane | rilassati se non vuoi stressare il tuo amico a 4 zampe

scienze.fanpage

(Di lunedì 10 giugno 2019) I nostri cani siano se anche noi siamoati, gli scienziati hanno scoperto che, sul lungo periodo, il nostro livello di cortisolo, l'ormone dello, influenza quello del nostroche si allinea a noi, sia in positivo che in negativo. Vediamo insieme come gli esperti sono giunti a questa conclusione.

bossebasta : @natixym A volte non basta, ci sono altre componenti quali il fumo, l'alimentazione e naturalmente lo stress. Nel m… - Facciamo_Finta : Boh ma poi ogni cosa che mi dicono mi mette ansia e stress addosso, questa vita sarà sempre più stressante ogni gio… - infoitestero : Lo stress passa dal padrone al cane: i 14 segnali e le 7 cure -