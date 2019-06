LIVE Argentina-Giappone 0-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | si inizia al Parc

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21′ Problemi per Stabile, che ha ricevuto una gomitata in viso, involontaria, da parte di Sugasawa. 19′ Tanta fatica ad avvicinare la porta per entrambe le formazioni, si gioca tanto a centrocampo, ma l’area di rigore sembra inavvicinabile. 17′ Il capitano Banini è la giocatrice più cercata dalle sue compagne, non ha caso è sempre marcata da almeno due giocatrici avversarie. 15′ Azione pericolosa di James, che viene però valutata in posizione di fuorigioco. 13′ Ricordiamo, per chi se lo fosse perso, che l’Italia ieri ha compiuto una mezza impresa: le nostre ragazze hanno superato 2-1 l’Australia, numero 6 del Ranking Mondiale. 11′ Vuole subito sbloccare il punteggio la squadra del “Sol Levante”, che non sta facendo toccare palla alla nazionale avversaria. 9′ ...

