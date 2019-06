LIVE Argentina-Giappone 0-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | nessuna occasione

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49′ FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! 48′ Seconda ammonizione del match per le asiatiche: cartellino giallo per Nakajima, che ha tirato una gomitata sul naso a Banini. 46′ 2 MINUTI DI RECUPERO! 44′ Perplessa l’allenatricese a bordo campo. 42′d’angolo per il, a batterlo sarà Nakajima. 41′ Fortunatamente non sembra nulla di grave, il match può ripartire. 40′ Resta a terra Banini, problemi alla coscia per lei. 39′ Ammonizione per Shimizu, brutto fallo della nipponica sul capitano dell’. 37′ Gran lavoro in difesa di Stabile, che blocca l’avanzata di Shimizu. 35′ 10 minuti alla fine del primo tempo, i tifosi asiatici si fanno sentire al Parc des Princes di Parigi . 33′ Il pronostico dava lesi nettamente favorite, ...

