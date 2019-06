LIVE Argentina-Giappone 0-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | arriva il primo

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:58 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:57 E’to ilstorico punto ad un Mondiale per l’, che ha meritato questo risultato. Il secondo tempo ha visto una reazione del, che ha mantenuto il pallino del gioco per tutti e i secondi 45′, basti vedere il dato relativo al possesso palla: 61% per le asiatiche, 39% per le argentine. Alla squadra del Sud America va dato il merito di aver creato una vera e propria barriera in difesa, limitando il gioco veloce del, sfruttando molto la fisicità. La classifica del Gruppo D è la seguente: 1. Inghilterra 3p, 2.1p,1p e Scozia 0p. 95′ E’ FINITA! 94′ Grande uscita con i pugni di Correa, che evita il gol della sconfitta. 93′ Corner ...

