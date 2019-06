L’esordio della Nazionale femminile ha fatto il 18 | 5% di share

ilnapolista

(Di lunedì 10 giugno 2019) Molto buoni gli ascolti per la partitaandata in onda ieri a ora di pranzo su Rai2. Nonostante la giornata di sole e caldo torrido e la fuga di tanti italiani al mar, l’esordio delle azzurre ha sfiorato i 3 milioni di telespettatori (2 milioni 826mila), con il 18,5% di. I dati sono riportati da Calcio e Finanza. In particolare, sono stati 3 milioni 93 mila (20.4 di) i telespettatori che hanno seguito il secondo tempo dell’incontro, e che quindi si sono goduti la doppietta di Barbara Bonansea contro l’Australia. L'articolo L’esordiohail 18,5% diilNapolista.

