Legge 104 | segnalazione violazione abusi al datore di lavoro | chi può farla

termometropolitico

(Di lunedì 10 giugno 2019)104:aldi, chi puòAbusare dei permessi104 è una gravenon solo nei confronti dell’azienda per la quale si lavora, ma anche per l’intera comunità, visto che grava sull’Inps e quindi sullo Stato. La104 dà infatti diritto ai lavoratori dipendenti familiari di un soggetto disabile di usufruire dei 3 giorni di permesso mensile per poter garantire assistenza al disabile stesso. Permessi104: l’assistenza al familiare disabile deve esserci I giorni di permesso devono avere una finalità assistenziale del familiare nei confronti del disabile, anche se la Cassazione si è spesso pronunciata di recente sul fatto che l’assistenza non debba essere continuativa. Il soggetto può infatti assentarsi dal domicilio per effettuare commissioni per conto del parente con handicap, ma può anche dedicare una ...

Thomas963374086 : @Cheteloridicoa1 @you_trend @angelinascanu Per Verbania Salvini non dormirà stanotte ?????????????? Per il resto stia tran… - CapitaniFabiano : @Robymor3 Tu hai grossi problemi di relazione. Rivolgiti ad un buon medico e fatti sottoporre ad un TSO. I tuoi par… - Chicco76K : “Legge 104: come chiedere l’aggravamento e un nuovo grado di invalidità” -