Le auto elettriche fanno poco rumore | cosa cambierà

Le auto elettriche saranno obbligate a fare rumore : (Foto: Jaguar) Dato che le auto elettriche non sono solo pulite ed efficienti ma anche estremamente silenziose, da luglio 2019 dovranno essere dotate di un avvisatore acustico per poter circolare all’interno dei territori dell’Unione Europea. In sostanza, dovranno integrare un dispositivo che emetterà un suono continuo e in grado di aumentare di intensità in corrispondenza alla velocità di spostamento, così da evitare collisioni e ...

auto elettriche - Toyota si allea con Subaru per una nuova piattaforma : Dal settore Automobilistico continuano ad arrivare notizie di alleanze e collaborazioni nel campo dell'elettrificazione. Ieri un'intesa è stata annunciata da BMW e Jaguar Land Rover mentre oggi tocca alla Toyota rivelare un accordo con la Subaru, di cui tra l'altro è il maggior azionista con il 16,8% circa del capitale. In vista una nuova piattaforma. L'accordo prevede che le due Case nipponiche collaborino nello sviluppo di una ...

Fiera Campionaria di Padova : anteprime italiane di auto elettriche : Anteprima italiana, alla Fiera Campionaria di Padova (in svolgimento fino al 9 giugno) per il furgone Daily Iveco, il primo veicolo del segmento che risponde agli standard di emissioni Euro 6D/Temp, dotato di un completo sistema avanzato di guida assistita che previene le collisioni viaggiando sotto i 50 km orari riducendo la gravità degli impatti a velocità superiori. Attigua al padiglione auto della Campionaria numero 100 di Padova, dedicata a ...

Fusione tra Fca e Renault : nuovo traino nello sviluppo delle auto elettriche ed a guida autonoma : Il settore automobilistico potrebbe vedere la nascita di un nuovo leader mondiale, dalla Fusione tra Fca e Renault. Forte degli 8,7 milioni di veicoli venduti e con un forte posizionamento sulle nuove tecnologie inclusi i veicoli elettrici e quelli a guida autonoma, un’aggregazione che fornirebbe una copertura completa della domanda del mercato. E’ quanto si legge nella nota che annuncia l’invio di una lettera di proposta non ...

Motori – auto elettriche : qual è il futuro delle batterie esauste? La soluzione di Audi : Il nuovo centro di stoccaggio EUREF Campus di Audi consente lo sviluppo di diversi progetti, tra i più importanti quello che riguarda il riciclo integrale e il riutilizzo delle batterie da Autotrazione esauste In occasione della tappa berlinese di Formula E, Audi ha inaugurato il centro di stoccaggio energetico con batterie da Autotrazione più importante della Germania. Collocata presso il polo universitario EUREF Campus di Berlino, ...

Motori – Renault : quando la ricarica delle auto elettriche è qualcosa di più : La visione di Renault si pone l’obiettivo di offrire una mobilità sostenibile a tutti, oggi e domani e lo vuole fare sfruttando la mobilità elettrica La strategia del Gruppo Renault consiste nello sviluppare un ecosistema intelligente a sostegno della transizione energetica e dello sviluppo su larga scala della mobilità elettrica. Il Gruppo intende dare un contributo significativo allo sviluppo delle smart grid. Connessi alle smart ...

Motori – Batterie auto elettriche - il ‘colpaccio’ di Volvo : accordo multimiliardario con LG e CATL - tutti i dettagli : Volvo, nell’ottica di una prossima gamma elettrificata, si assicura dieci anni di forniture di Batterie al litio grazie all’accordo con CATL ed LG Volvo ha recentemente firmato accordi a lungo termine con CATL e LG Chem – aziende leader fra i produttori di Batterie – per assicurarsi nel prossimo decennio forniture per un valore di diversi miliardi di dollari di Batterie agli ioni di litio da utilizzare per la prossima ...

Motori – auto elettriche? Ecobonus - incentivi e promozioni ma gli italiani non sono convinti : l’analisi sui motivi : Qual è la situazione delle Auto elettriche in Italia nel 2019? L’analisi di ECU Testing rivela uno scenario in cui regna la cattiva (o totalmente assente) informazione Nonostante le innegabili difficoltà riscontrabili nell’utilizzo quotidiano di un’Auto elettrica, sembra che il mercato stia lentamente prendendo sempre più piede. Analizzando geograficamente la distribuzione di EV nel mondo, in testa spicca la Cina, seguita ...

auto elettriche : sono veramente a zero emissioni o stiamo solo ‘spostando’ l’inquinamento fuori città? : Secondo uno studio universitario, un’Auto elettrica prodotta in Europa dovrebbe percorrere circa 700.000 chilometri prima di pareggiare i conti ed iniziare ad inquinare di meno rispetto ad un’Automobile a benzina Il connubio elettrico e zero emissioni sembra essere ancora lontano. In gran parte del mondo ha preso ormai il via la corsa dei governi verso la promozione di norme necessarie alla diffusione di veicoli a basso impatto ...

auto elettriche : in Svezia la prima autostrada in grado di ricaricare veicoli in movimento : Auto Elettriche: In Svezia inizia la sperimentazione della prima Autostrada in grado di ricaricare i veicoli in movimento, questa nuova tecnologia è sviluppata da un’azienda israeliana Da sempre impegnati nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, la Svezia con la collaborazione dell’azienda israeliana ElectReon Wireless, sta costruendo un tratto Autostradale di 1.6km per iniziare la sperimentazione di questa ...

auto elettriche - meglio il riciclo o la rigenerazione delle batterie a litio? : Per evitare una catastrofe ambientale possiamo riutilizzare il litio riciclando le batterie oppure rigenerare queste ultime con nuove tecniche L’Auto elettrica viene considerata dai maggiori player del settore Automotive, ma anche da tanti Governi ed amministrazioni locali, il futuro della mobilità sostenibile. Purtroppo, come più volte abbiamo sottolineato, le vetture a trazione elettrica considerate prive di emissioni nocive in realtà ...

auto elettriche : Honda e - un percorso green parte dalla nuova city car della casa giapponese : La casa giapponese rende ancora più green la sua “Visione elettrica” per il mercato europeo, confermando il nome della sua prima city car completamente elettrica – si chiamerà Honda e – e annunciando che la nuova Jazz sarà equipaggiata con la tecnologia ibrida di ultima generazione i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive). La Visione Elettrica di Honda, riaffermata al Salone di Ginevra dello scorso marzo, punta alla commercializzazione in Europa, ...

Amsterdam - dal 2030 solo auto elettriche : lo stop a benzina e diesel è la giusta strada? : La scelta della città olandese segue quella di altre metropoli europee ma il blocco totale dei diesel e benzina solleva più di qualche dubbio Il 2030 segnerà una svolta epocale per Amsterdam, la celebre città dei Paesi Bassi infatti proprio durante quell’anno dirà addio definitivamente alle automobili e ai ciclomotori spinti da propulsori alimentati a benzina o diesel. La decisione è stata presa in maniera ufficiale dal consiglio comunale ...

auto elettriche - è boom di vendite ad aprile : allora perché la CO2 nell’aria aumenta? : Cerchiamo di individuare le spiegazioni di questo incredibile paradosso che vede l’aumento delle emissioni nocive di CO2 Le vendite sul mercato italiano di Auto elettrificate stanno andando molto bene, sintomo che l’Ecobonus inizia a dare i suoi primi frutti: secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti infatti, nel mese appena trascorso ve Auto 100% elettriche hanno registrato un +355,9% rispetto al medesimo ...