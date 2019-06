Lavoro minorile | ancora 152 milioni di bambini vittime di sfruttamento In Italia 500

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Se vivessero tutti in unico Paese, costituirebbero il nono Stato più popoloso del pianeta, più del doppio dell’, più grande anche della Russia. Nel mondo sono 152e ragazzi tra i 5 e i 17 anni (uno su dieci)dilavorativo. Quasi la metà, 73, sono costretti a svolgere lavori duri e pericolosi, che ne mettono a grave rischio la salute e la sicurezza, con gravi ripercussioni anche dal punto di vista psicologico. Una piaga che riguarda anche l’, dove solo negli ultimi due anni si sono registrati quasi 500 casi di occupazione irregolare die adolescenti, ma in altre aree del mondo la situazione è molto più grave. Basti pensare ad alcuni casi eclatanti, come quello dellonelle piantagioni di tabacco. LONELLE PIANTAGIONI DI TABACCO, ANCHE IN– Qualche anno, fa l’ong internazionale ...

beppe_grillo : QUANTO COSTEREBBE LA CIOCCOLATA SENZA IL LAVORO MINORILE? Due economisti statunitensi hanno calcolato quanto dovreb… - Quirinale : #Ginevra,#Mattarella: no al lavoro minorile e no al lavoro forzato. Sì alla parità di genere; alla protezione dell’… - SaveChildrenIT : 152 milioni di #bambini nel mondo sono vittime di #lavorominorile, costretti a svolgere lavori duri e pericolosi ch… -