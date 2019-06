Latina | delitto di Cisterna | ha confessato il marito della 35enne

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Questa mattina la cittadina didiè stata colpita da una bruttissima tragedia. Infatti un uomo di 35 anni ha ucciso la sua consorte al culmine di una furibonda lite avvenuta intorno alle 4:00 del mattino. La vittima, Elisa Ciotti, era coetanea del. Al momento non sono ancora chiari i motiviviolenta discussione, terminata poi in tragedia, ma secondo quanto riporta la stampa locale e da quanto si apprende dagli inquirenti i due si stavano separando. Nonostante la loro delicata situazione vivevano ancora sotto lo stesso tetto coniugale. Oggi c'era anche la figlia in casa al momento del dramma, la quale è minorenne: la stessa avrebbe assistito alla tragedia. La figlia ha dato l'allarme L'allarme sarebbe partito proprio dalla figlia minorennecoppia, la quale avrebbe chiamato dei parenti intorno alle 8:30, intuendo che c'era qualcosa che non tornava. "È ...

