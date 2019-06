L' arresto di Marco Carta era illegittimo | l' ordinanza del giudice di Milano

Marco Carta - il giudice : “Il suo arresto era illegale” : Una “carenza di gravità indiziaria” rispetto al quale l’arresto di Marco Carta “non può ritenersi legittimo“. Con queste parole il giudice di Milano Stefano Caramellino ha deciso, lo scorso 1 giugno, di non convalidare l’arresto del giovane cantante accusato insieme a una donna di 53 anni di furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Nell’ordinanza del tribunale, diffusa solo oggi, si ricostruisce il ...

“Ecco cosa è successo in cella dopo l’arresto” : la confessione di Marco Carta : A pochi giorni dall’arresto per il presunto furto di alcune t-shirt per un valore di 1200 euro alla Rinascente di Milano, Marco Carta ha raccontato la sua versione dei fatti a Barbara D’Urso. Il cantante, ancora provato dalla vicenda che sabato scorso l’ha fatto rimbalzare su tutti i media, ha concesso all’amica conduttrice un’intervista esclusiva nel suo salotto di ‘Live Non è la D’Urso’, il programma in onda il mercoledì sera in diretta su ...

Marco Carta - pochi giorni dopo l'arresto esce il nuovo album : "Bagagli leggeri" - si scatena l'ironia : pochi giorni prima dell'arresto con l'accusa di furto Marco Carta aveva annunciato la data d'uscita e il titolo del suo nuovo album... "Bagagli leggeri". Sembrerebbe quasi fatto apposta, una battuta, ironico. E invece il nuovo album del cantante si chiama davvero così. E i social ovviamente si sono

Marco Carta - dopo l'arresto la fuga d'amore a Mykonos : gli scatti rubati con il fidanzato : fuga d'amore per Marco Carta. dopo l'accusa di furto aggravato alla Rinascente di Milano e la mancata convalida dell'arresto da parte del giudice il cantante è volato in Grecia, a Mikonos, in compagnia del suo fidanzato. Già durante il suo coming out fatto a Domenica Live, Marco Carta aveva detto di

Marco Carta - l'arresto in mezzo ai fan che chiedevano selfie | Chi è la fan/amica che era con lui : Ci sono ancora dettagli da scoprire nell’arresto di Marco Carta, avvenuto venerdì sera a Milano. Un arresto, secondo quanto riporta il “Messaggero”, ostacolato involontariamente dai fan che, mentre il cantante veniva fermato dalla polizia municipale, si accalcavano attorno a lui per chiedere selfie e autografi. Insieme a Carta c’era Fabiana Muscas, infermiera 53enne di Cagliari, giunta a Milano proprio venerdì per trovare ...

A Live Non è la D’Urso Marco Carta dopo l’arresto per furto : Un periodo poco sereno, quello che sta vivendo Marco Carta negli ultimi giorni. dopo l’annuncio del suo arresto per il presunto furto aggravato di sei magliette dal valore di 1200 euro, infatti, si è chiacchierato parecchio sul suo conto. Molti sono convinti dell’innocenza dell’ex vincitore di Amici, altri invece sono molto dubbiosi. Finalmente, però, è pronto a raccontare la sua verità.-- Marco Carta sarà ospite a Live – Non è la D’Urso dove ...

Marco Carta - l'arresto ostacolato dai fan. E lui si è difeso : «È stata la mia amica» : Sono da poco passate le otto e mezza di venerdì sera quando, chiamata dal servizio di sicurezza, la polizia municipale arriva alla Rinascente. Ma bloccare Marco Carta, 34 anni, imputato per...

arresto Marco Carta : estraneo ai fatti. Non ha rubato lui le maglie per 1200 euro : Venerdì sera, Marco Carta – cantante vincitore di una vecchia edizione di Amici di Maria De Filippi – è stato fermato insieme ad una donna di 53 anni per furto aggravato alla Rinascente di Piazza Duomo a Milano. Il Processo per direttissima non ha convalidato l’Arresto per Carta, mentre ha trattenuto la donna. L’accusa di tentato furto per magliette con valore pari a 1200 euro aveva inizialmente coinvolto tutti e due. ...

Marco Carta dopo l'arresto per furto : "Io non rubo". Ma il vigilante racconta un'altra versione. Processo a settembre : Il cantante è stato fermato venerdì sera alla Rinascente di Milano con sei magliette non pagate nella borsa della donna che era con lui.Il giudice non ha convalidato l'arresto, ma resta indagato. L'addetto alla sicurezza: "Azione preordinata della coppia"

Marco Carta : dopo il processo per direttissima - il giudice non conferma l'arresto : Il giovane cantante Marco Carta, venerdì 31 maggio, è stato fermato insieme ad una donna di 53 anni presso la Rinascente di piazza Duomo a Milano. I due sono stati inizialmente accusati di furto aggravato e hanno poi affrontato il processo per direttissima. Carta era stato accusato di aver cercato di appropriarsi di alcune maglie del valore totale di 1200 euro. Fin da subito, il cantante ha dichiarato la sua totale estraneità ai fatti, ...