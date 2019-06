L' Aria che tira | il neoeletto Alan Fabbri | Prossimo obiettivo è Lucia Borgonzoni

NBA – DeMar DeRozan scaricato anche dagli Spurs? San Antonio vuole liberare spazio salAriale e ha già il nome del sostituto : DeMar DeRozan rischia di cambiare nuovamente squadra: dopo una sola stagione, l’ex Raptors potrebbe lasciare San Antonio e liberare spazio salariale Dopo appena una stagione passata in Texas, DeMar DeRozan potrebbe essere costretto a fare nuovamente le valigie. scaricato senza troppi complimenti dai Toronto Raptors la scorsa estate, nella trade che ha portato in Canada Kawhi Leonard e un 1-3 nelle Finals che rischia di valere ...

Dalla vita notturna alla storia millenAria : perché Malta è un’isola per tutti : Paradiso naturalistico, sito archeologico di primo livello e polo di Movida: scopri le offerte per volare sull’isola

Emma Marrone con Claudio SantamAria sul set de I Migliori Anni : “Sto scoprendo lati di me stessa che ignoravo - è tutto incredibile” : Emma Marrone con Claudio Santamaria sul set de I Migliori Anni: le prime foto sono state condivise direttamente dal regista del film, Gabriele Muccino, che ha voluto fortemente la cantante italiana per una parte del suo prossimo film per il cinema. Tra gli attori protagonisti c'è Claudio Santamria, immortalato con Emma in una scena. “Ma che film è?", chiede ironicamente il regista sui social ma in realtà è già stato svelato tutto. Si tratta ...

Perché si parla tanto di Tish di Amici di MAria De Filippi - del suo cambio di look e dei fan “sconvolti”? : Oggi, domenica 9 giugno, si parla molto della cantante Tish di Amici di Maria De Filippi ma non per meriti derivanti dalla sua musica. Il nome di Tish spunta ovunque e non pochi spazi web ne parlano in relazione ad un cambiamento che ha "sconvolto" i fan. Cos'è questa novità sconvolgente ed inaspettata di cui tutti sentono il bisogno di parlare oggi? Tish ha postato su Instagram una foto che la ritrae in primo piano. Ha scritto la parola ...

Nuoto - Katie Ledecky e Ariarne Titmus che botti nei 400 stile libero : l’americana in vetta al ranking ma l’australiana è vicinissima : E’ una Katie Ledecky già in formato mondiale quella che si è esibita nel meeting di Santa Clara (Stati Uniti). Nelle acque californiane la pluricampionessa olimpica e mondiale degli States ha dato prova di essere già in palla e il tempo sotto i 4′ dei 400 stie libero ne è una riprova. Katie, detentrice del primato del mondo della distanza in 3’56″46, ha dato una bella risposta all’australiana Ariarne Titmus, che in ...

Nuoto di fondo - World Series Setubal 2019 : Rachele Bruni è seconda nelle acque portoghesi - Arianna Bridi è quarta : Arriva un altro podio per l’Italia nelle World Series di Nuoto di fondo. Nel terzo round stagionale, a Setúbal (Portogallo), Rachele Bruni è giunta seconda in una gara molto tirata. Nel bacino dell’Albarquel Urban Park, non facile da affrontare per le onde alte, l’azzurra si è giocata la vittoria fino all’ultimo respiro con la brasiliana Ana Marcela Cunha (detentrice delle WS 2018). Un arrivo allo sprint, all’ultima ...

La7 - tre speciali di prime time per L'Aria che Tira : La7 decide di non mollare la politica il martedì sera e porta L'Aria che Tira in prime time per tre speciali in onda l'11, il 18 e il 25 giugno. Se Giovanni Floris ha chiuso la sua stagione lo scorso 4 giugno (Alè), Myrta Merlino è pronta a subentrare per chiudere questo mese di giugno piuttosto agitato sul fronte istituzionale. La formula del programma non cambia, tantomeno lo stile di conduzione della padrona di casa (che da Floris ha di ...

Cardo mAriano - la pianta che depura il fegato dalle sostanze tossiche : Il Cardo mariano è una pianta erbacea biennale appartenente alla famiglia delle Asteracee e caratterizzata da proprietà molto importanti per il benessere del fegato. La sua assunzione è infatti un toccasana contro la steatosi epatica. Questa condizione, conosciuta anche con l’espressione “fegato grasso”, si contraddistingue per un eccessivo accumulo di trigliceridi a livello epatico. Tipica di chi è in sovrappeso ma anche di ...

Ciclismo - Damiano Cima : “Il trionfo a Santa MAria di Sala è stato un successo di molti - della squadra e di coloro che hanno creduto in me” : La vittoria di Damiano Cima nella diciottesima tappa del Giro d’Italia è stata senza ombra di dubbio una delle giornate più belle della 102^ edizione della Corsa Rosa. Un trionfo che ha lasciato tutti sbigottiti, conquistato per una questione di centimetri, in cui il venticinquenne bresciano ha letteralmente beffato la rimonta del gruppo al termine di una fuga a tre. Santa Maria di Sala è stata la ciliegina sulla torta per l’alfiere ...

Anticipazioni Temptation Island : svelate quattro coppie - nel cast anche Massimo e IlAria : L'esordio di Temptation Island su Canale 5 si avvicina e le pagine social del programma cominciano ad ufficializzare i nomi di coloro che si metteranno alla prova nel resort di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. La dinamica del reality sarà la stessa degli scorsi anni: sei coppie si separeranno per alcune settimane e si faranno tentare da bellissimi ragazzi e ragazze single. Potranno così capire se il loro amore sarà abbastanza ...

Coppie Temptation Island 2019 : nel cast anche Massimo e IlAria - Sabrina e Nicola : Temptation Island 2019, il cast si arricchisce: svelate altre due Coppie In questi giorni stiamo conoscendo le Coppie di Temptation Island 2019. I protagonisti di questa nuova edizione vengono rivelati un po’ alla volta. Oggi sul profilo Instagram del reality show sono state presentate due nuove Coppie: anche queste sembrano promettere bene! Quattro protagonisti che […] L'articolo Coppie Temptation Island 2019: nel cast anche Massimo ...

Radio MAria - polemiche sui social per la vignetta sulle “donne moderne” : senza figli e con gatti : La donna dell’Ottocento con quattro bambini. Quella degli anni Sessanta che cammina accompagnata da due figli, portando un cestino da picnic. Più in basso una ragazza in t shirt, per mano un solo ragazzino. Ancora più giù, in fondo al sentiero discendente, una donna con un gatto in braccio e altri due che giocano ai suoi piedi. Morale, sembra di capire, i guasti della modernità che mette in secondo piano la famiglia in favore di un ...

Il Segreto - trame spagnole al 14 giugno : MAria torna a Cuba - Elsa scopre che Adela è morta : Le avvincenti vicende de Il Segreto continuano ad appassionare i telespettatori italiani. Nelle puntate spagnole in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Carmelo deciderà di vendicarsi della morte di Adela. Maria, invece, lascerà Puente Viejo insieme a Fernando mentre Elsa tornerà a casa dopo l'operazione al cuore. Il Segreto: Maria e Fernando lasciano Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 10 ...

Baldur's Gate III : diamo uno sguardo al simpaticissimo video che mostra come è nata la collaborazione tra LArian Studios e Wizards of the Coast : In seguito alla rivelazione di Baldur's Gate III, Larian Studios, attraverso un comunicato stampa, annuncia l'arrivo di una serie di video dedicata allo sviluppo del gioco.Gli aggiornamenti, chiamati Larian Gazette, arriveranno periodicamente ed offriranno regolari informazioni riguardanti il terzo capitolo della serie più amata dai giocatori.Se siete curiosi e volete rimanere aggiornati, allora tutto quello che dovrete fare è accedere al sito ...