Lancia Ypsilon Black and Noir | il «tubino nero» delle quattro ruote

Lancia Ypsilon Black and Noir : La nuova Lancia Ypsilon Black and Noir è l’inedita serie speciale dedicata a una clientela sofisticata e sempre più attenta allo stile. Dopo 34 anni e quasi tre milioni di unità vendute, Lancia Ypsilon ha appena fatto registrare, tra gennaio e aprile il miglior quadrimestre della sua storia. In Italia, con oltre 24.200 unità vendute, […] L'articolo Lancia Ypsilon Black and Noir sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Lancia Ypsilon è leader del segmento B - distanziate le concorrenti nelle vendite di aprile : Se le vendite di aprile 2019 non sono state brillanti per il Gruppo Fca, arretrato del -4,18 a 44.344 consegne, questo non è certo imputabile al brand Lancia, trascurato negli ultimi anni e oggi estremamente vivace. L'ecotassa sulle auto con emissioni maggiori, dunque le più prestazionali, pesa ad aprile per Maserati, in calo -17% e Alfa Romeo, -49% e sempre più impantanata in una crisi di consegne. Perfino Jeep, marchio che negli ultimi anni ha ...

Lancia Ypsilon - si rinnova con l’allestimento Black and Noir [GALLERY] : Nuova Lancia Ypsilon, l’ urbana più amata dalle italiane cambia il look e diventa Black and Noir nell’inedita serie speciale sempre più elegante Dedicata a una clientela sofisticata e sempre più attenta allo stile, esordisce la nuova Lancia Ypsilon Black and Noir. L’inedita serie speciale del modello leader in Italia nel competitivo segmento B rinnova l’attitudine urbana ed elegante della Fashion City Car attraverso ...