L' allarme di Coldiretti | c' è l' invasione di cimici nelle città del Nord Italia

Nuoro - allarme Coldiretti : “Invasione di cavallette - ettari distrutti ed entrano anche in casa” : L'allarme lanciato dalla sezione Nuoro Ogliastra della Coldiretti: "Sono milioni e milioni e stanno arrecando non pochi danni, La loro presenza sta facendo terra bruciata di pascoli e foraggio ma infastidisce anche le persone invadendo cortili e case coloniche". Gli agricoltori chiedono interventi preventivi per evitare disastri.Continua a leggere

Maltempo - allarme Coldiretti : “Danni ingenti al Nord - oltre un milione di famiglie a rischio alluvione” : Sono 1,2 milioni le famiglie a rischio alluvione in Emilia Romagna che si classifica come la regione con la maggiore pericolosità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra divulgata in occasione dell’allerta rossa per rischio esondazioni e frane sulla pianura centrale dell’Emilia Romagna. Una emergenza che – sottolinea la Coldiretti – ha già provocato, per la pioggia intensa e le esondazioni, ...

Cibi stranieri importati in Italia - Coldiretti : hanno provocato “quasi un allarme alimentare al giorno” : “I Cibi stranieri importati in Italia hanno provocato quasi un allarme alimentare al giorno“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni del sistema di allerta Rapido (Rassf) in occasione delle elezioni europee che rappresentano un’occasione per “porre il tema della sicurezza alimentare e della trasparenza dell’informazione ai consumatori in cima all’agenda politica“. “Sul ...

Maltempo - l’allarme di Coldiretti : perso il 70% di pere Abate e Kaiser : La siccita’ prima, l’eccesso di pioggia dopo, assieme al repentino calo della temperatura, hanno portato a una perdita del 70% delle pere di varieta’ Abate e Kaiser in Emilia Romagna. Lo afferma Coldiretti regionale al termine di un monitoraggio sui frutti di stagione che stanno subendo il contraccolpo della primavera anomala. Le perdite per le Decana e le Williams – aggiunge – si attestano attorno al 40%, mentre la ...

Maltempo - Coldiretti Veneto : “Campagna allegata - allarme frutteti” : Il tempo capriccioso di questo periodo continua a segnare l’agricoltura. I fiumi sono ingrossati, i laghi pure. Coldiretti rileva che nelle campagne venete non si distinguono più i fossati dalle capezzagne, il mais nel territorio veneziano è già in asfissia nei campi allagati, il raccolto di fieno maggengo dell’alta padovana è perduto. Non va meglio per gli ortaggi, da ieri a Lusia le coltivazioni di insalata sono sommerse di acqua, ...

Maltempo - allarme Coldiretti : “Laghi gonfi - il Po è salito di un metro” : Le forti piogge dei giorni scorsi hanno fatto innalzare il fiume Po di oltre un metro in un solo giorno per raggiungere un livello idrometrico di -0.48 metri a Boretto, ma il Maltempo senza tregua ha gonfiato anche i grandi laghi come quello di Como che ha raggiunto un grado di riempimento al 57%, il Maggiore salito all’88% e il Garda che e’ a livelli da massimo storico addirittura al 94%. E’ quanto emerge dal monitoraggio ...

Maltempo - Coldiretti lancia l’allarme : “10 milioni di danni nei campi” : L’ondata di Maltempo fuori stagione “ha devastato le aziende agricole” dove è andato perso un intero anno di lavoro per i danni causati alle produzioni “stimati in oltre dieci milioni di euro”. Tanto che in molte regioni “sono state avviate le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità”. In questo quadro, è importante anche “la sospensione del pagamento delle imposte e dei contributi ...

"Aiuto - arriva la 'nduja made in Britain" - Coldiretti Calabria lancia l'allarme : Il salame piccante prodotto nello Yorkshire fa infuriare l'associazione di categoria degli agricoltori: "Il boom della nostra eccellenza fa appetito a imprenditori senza scrupoli di tutto il mondo, ma giù le mani!"

Maltempo - allarme Coldiretti per frutta : 12.20 Gli sbalzi termici con il brusco abbassamento delle temperature rischiano di compromettere la produzione nazionale di frutta che si sta appena iniziando a raccogliere dagli alberi. E' l'allarme lanciato dalla coldiretti sugli effetti nelle campagne dell'ondata artica di Maltempo e neve con l'arrivo del vortice polare che colpisce l'Italia dopo un inverno caldo e siccitoso. Se la neve in montagna è positiva per ripristinare le scorte ...

Grandine in arrivo - l’allarme di Coldiretti : “Sono i cambiamenti climatici - l’Italia si sta tropicalizzando” : E’ allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con Grandine che è la piu’ temuta nelle campagne in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi. E’ quanto sostiene Coldiretti, precisando che nelle zone interessate dal maltempo sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e sono state stese a protezione le reti antiGrandine che tuttavia non ...