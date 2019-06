La sindrome della domesticazione colpisce i cani e cambia il comportamento

MALATTIA EZIO BOSSO/ Qual è? "sindrome neurodegenerativa" : cure e ruolo della musica : MALATTIA EZIO BOSSO, Qual è: pianista convive con sindrome neurodegenerativa dal 2011. Le cure e il ruolo ha avuto la musica.

L’assurda storia sull’origine della sindrome di Stoccolma : Arriva al cinema (dal 20 giugno) "Rapina a Stoccolma", una crime-comedy diretta da Robert Budreau che porta sul grande schermo l'assurda storia vera da cui prese origine la cosiddetta sindrome di Stoccolma, ovvero la dipendenza psicologica dal proprio carnefice. È il 1973 e un uomo po' eccentrico - interpretato da uno strepitoso Ethan Hawke - tenta una rapina alla Kreditbank di Stoccolma prendendo in ostaggio tre dipendenti. L'avvenimento ...

Ettore Bassi parla della figlia con la sindrome di Down : “Maestra di vita” : Ettore Bassi ha emozionato tutto il pubblico di Ballando Con Le Stelle lo scorso sabato. L’attore, in gara al dancing-show condotto da Milly Carlucci, è sempre stato definito molto schivo e riservato. Stavolta però Bassi si è completamente aperto al pubblico, raccontando della sua famiglia, delle sue figlie ed in particolare della più piccola, Amelia. La bimba è infatti nata con la sindrome di Down, insospettabilmente. Pare infatti che ...

Stress - la sentenza dell'Oms sul burnout : i sintomi della sindrome di chi lavora troppo (o per niente) : L'Organizzazione mondiale della sanità ha precisato che il 'burnout', lo Stress da lavoro, rimane un "fenomeno legato al lavoro" che potrebbe portare alla ricerca di cure, ma non è da considerarsi una malattia. Il chiarimento arriva dopo che l'Oms ha dichiarato di aver "erroneamente" inserito il 'bu

sindrome dell’occhio secco anche al San Giovanni Bosco il mese della Prevenzione e Diagnosi : Ha preso il via anche all’Ospedale San Giovanni Bosco il mese della Prevenzione e Diagnosi della Sindrome dell’occhio secco, promosso dal Centro Italiano Occhio secco (CIOS), in collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Università dell’Insubria di Varese, sotto il patrocinio del Ministero della Salute, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Società Italiana di Oftalmologia (SOI). Si tratta di una patologia che ...

sindrome dell’occhio secco : anche a Sassari il mese della prevenzione e diagnosi : Ha preso il via anche a Sassari il mese della prevenzione e diagnosi della Sindrome dell’occhio secco, promosso dal Centro Italiano Occhio secco (CIOS), in collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Università dell’Insubria di Varese, sotto il patrocinio del Ministero della Salute, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Società Italiana di Oftalmologia (SOI). A Sassari sarà la Clinica oculistica dell’Aou di Sassari, ...

sindrome dell’occhio secco : dall’8 maggio al 14 giugno il Mese della Prevenzione e Diagnosi : Prende il via oggi il Mese della Prevenzione e Diagnosi della Sindrome dell’occhio secco, promosso dal Centro Italiano Occhio secco (CIOS), in collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Università dell’Insubria di Varese, sotto il patrocinio del Ministero della Salute, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Società Italiana di Oftalmologia (SOI). Si tratta di una patologia che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito ...

Greta Thunberg : “Sono diversa - il dono della sindrome di Asperger mi aiuta a non farmi ingannare dalle bugie sul clima” : Greta Thunberg, l’adolescente svedese che si batte per il problema dei cambiamenti climatici, ha spiegato come il “dono” di vivere con la Sindrome di Asperger la aiuti a “vedere le cose fuori dagli schemi” quando si tratta di cambiamenti climatici. In un’intervista con il presentatore Nick Robinson del Today programme della BBC Radio 4, l’attivista 16enne ha dichiarato che il suo disturbo la aiuta a vedere le cose in “bianco e nero”: “Mi rende ...

Salute : vittima della sindrome di Stendhal torna agli Uffizi dopo il malore : vittima della sindrome di Stendhal, torna agli Uffizi per completare la visita incompiuta dopo che 4 mesi fa si era accasciato al suolo mentre ammirava un capolavoro del Rinascimento. Nella mattina del 15 dicembre Carlo Olmastroni, pensionato 68enne residente a Bagno a Ripoli, in visita alla Galleria di Firenze ebbe un malore davanti alla Venere di Botticelli, cadendo a terra in mezzo alla folla dei visitatori in sala. Colpito da un arresto ...