La Roma insiste per Icardi | ci sarebbe l' ok dell' Inter

(Di lunedì 10 giugno 2019) In casatiene banco sempre il nome di Mauro. Il centravanti argentino è considerato in uscita dal club nerazzurro, non rientrando nei piani del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea ne avrebbe parlato con alcuni esponentio spogliatoio che avrebbero dato parere negativo dopo quanto successo nei mesi scorsi. Il club, infatti, a metà febbraio gli ha tolto la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. Ciò che è successo dopo ormai è noto, con l'attaccante che è tornato in campo solo dopo un mese e mezzo. Le prestazioni, tra l'altro, sono state di gran lunga al di sottoa sufficienza, con soli due gol, entrambi su calcio di rigore e con il penality fallito nell'ultima giornata contro l'Empoli che poteva costare caro per la qualificazione in Champions League.suLa frattura tra Mauroe l'ambientesembra insanabile. ...

