La partita dei Mondiali di calcio femminile tra Italia e Australia è stata vista da più di tre milioni e mezzi di telespettatori : La partita dei Mondiali di calcio femminile Italia-Australia, giocata domenica alle 13 allo stadio du Hainaut di Valenciennes (Francia), è stata vista da più di tre milioni e mezzo di telespettatori (23,1 per cento di share). La partita, vinta dall’Italia per 2

L'Italia vince la prima partita dei Mondiali : L’Italia vince all’esordio del Mondiale donne. Nella prima partita di Francia 2019, le azzurre hanno battuto l’Australia 2-1. I gol nel primo tempo al 22′ di Sam Kerr, in ribattuta sul suo rigore respinto da Laura Giulioani; nel secondo tempo all′11′ e al 50′ di Bonansea

La Francia ha battuto 4-0 la Corea del Sud nella partita inaugurale dei Mondiali femminili : La nazionale di calcio francese ha battuto 4-0 la Corea del Sud nella partita inaugurale dei Mondiali femminili, giocata venerdì sera al Parco dei Principi di Parigi. Davanti a 45.261 spettatori la nazionale ospitante del torneo si è dimostrata nettamente

NBA – Altro che Drake! La storia di Nav Bhatia : il ‘Superfan’ dei Toronto Raptors che non si è mai perso una partita in casa dal 1995 : Nav Bhatia è il ‘Superfan’ dei Toronto Raptors: arrivato in Canada da immigrato, ha lavorato sodo per guadagnarsi da vivere e non si è mai perso una partita casalinga della sua squadra Nelle ultime partite dei Toronto Raptors, specie in quelle giocate all’Air Canada Centre, la presenza di Drake è balzata agli occhi di tutti. Il rapper, ambasciatore della franchigia, ha fatto ‘quello che ha voluto’ a bordo ...

Va a rubare al campo di calcetto ma c'è la partita dei carabinieri in corso : arrestato : I militari - ancora in maglietta e pantaloncini - lo hanno sorpreso proprio mentre cercava di forzare gli armadietti

Sarri-Chelsea - la finale di Baku sarà l’ultima partita del mister alla guida dei blues : L’edizione odierna da La Gazzetta dello Sport scrive in merito al futuro dell’ex allenatore azzurro Maurizio Sarri al Chelsea. Sarri-Chelsea – Stando al quotidiano nelle ultime ore ha preso corpo lo scenario per il quale il tecnico toscano possa essere sollevato dall’incarico dopo la finale di Europa League che si disputerà a Baku il prossimo 29 maggio. Secondo quanto scritto dalla rosea, le ragioni della fine del ...

La partita dei fratelli Curry : Nella finale dell'Ovest dei playoff della NBA stanno giocando contro Steph e Seth Curry, uno molto più forte dell'altro

Calciomercato Napoli - Tuttosport – Trippier e Veretout - spunta una contropartita tecnica per uno dei due : Calciomercato Napoli, Tuttosport – Una possibile contropartita per Trippier e Veretout Calciomercato Napoli, per Trippier e Veretout, il club azzurro può giocarsi la carta Diawara come contropartita tecnica. Il 21enne centrocampista ex Bologna non ha brillato durante la sua permanenza all’ ombra del Vesuvio. Quindi Ancelotti potrebbe avallare una sua cessione. Ne parla l’ edizione odierna di Tuttosport. “La garanzia ...

Oggi vertice dei 27 a Sibiu sul futuro dell’Ue dopo la Brexit. Inizia la partita delle nomine : Si svolge Oggi a Sibiu, in Romania, una riunione informale dei capi di Stato e di governo dei Ventisette, a cui per l'Italia parteciperà il premier Giuseppe Conte, volta a "discutere e riflettere sul nostro futuro comune", come si legge nella bozza della dichiarazione solenne che i leader approveranno all'unanimità. Il vertice, originariamente programmato per il 29 marzo, data Inizialmente fissata per l'uscita del Regno Unito dall'Ue, nelle ...

Napoli-Cagliari è la partita dei figli d’arte : Gianluca Maran e Davide Ancelotti : La partita contro il Cagliari di stasera mette a confronto due figli d’arte: Davide Ancelotti e Gianluca Maran. Lo raccontano Il Mattino e il CorSport. Il figlio dell’allenatore del Cagliari (25 anni) è stato per breve tempo calciatore, poi gli infortuni lo hanno dirottato sul ruolo di tecnico. Ha seguito il corso da allenatore Uefa B e poi quello da Match Analyst a Covercciano. Due anni fa è entrato nello staff del padre: si occupa delle ...

Barcellona-Liverpool - incidenti prima della partita di Champions : i Reds condannano il comportamento dei tifosi inglesi : Barcellona-Liverpool – Il Liverpool comunica, in una nota, la condanna senza appello agli incidenti causati dai propri tifosi prima della partita di Champions contro il Barcellona. Questo il comunicato dei Reds: “Siamo al lavoro con la polizia di Merseyside e le autorità spagnole che stanno cercando di identificare le persone coinvolte negli incidenti“. “Un comportamento totalmente inaccettabile e non sarà ...

Metallica : James Hetfield e Kirk Hammett suonano l’inno americano alla partita dei Giants : Il momento dell'inno nazionale è uno dei momenti più intensi prima di un evento sportivo anche negli Stati Uniti: e spesso, in occasione di partite ed eventi importanti, grandi chitarristi vengono chiamati a suonare l'inno statunitense. E così è stato prima della partita di baseball dei San Francisco Giants, quando Kirk Hammett, e James Hetfield dei Metallica sono stati invitati a suonare l'inno statunitense. ...Continua a leggere

partita la guerra dei giudici alla nuova legittima difesa : C'era da aspettarselo: è partita la battaglia della magistratura alla legittima difesa . Ieri il presidente della Repubblica ha promulgato la legge bandiera della Lega, e del centrodestra, e c'è già ...

Stabilizzazione dei precari senza servizio partita ancora aperta : Le motivazioni che inducono i docenti precari senza servizio a ritenere che sia ancora possibile una procedura concorsuale riservata risiedono nel fatto che la Commissione Europea sta ancora valutando il caso. Sono ancora tante le perplessità dei docenti senza il requisito dei 36 mesi sulle modifiche al prossimo concorso ordinario al vaglio del Miur. Già in esame Ricordate la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sul diritto al ...