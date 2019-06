La nuova Xbox uscirà nel 2020

Microsoft rilascia una nuova App Xbox per Windows 10 : Microsoft poche ore fa ha rilasciato una nuova applicazione BETA per Xbox One, rendendo per ora disponibile solo la scheda tecnica dell’app, probabilmente il download arriverà dopo la conferenza, scopriamo di cosa si tratta. nuova app Xbox Beta per Windows 10 L’applicazione permette di scoprire e scaricare nuovi giochi con il servizio Xbox Game Pass, chattare con gli amici tramite la console Xbox, dispositivi mobile e PC o ...

E3 2019 : Microsoft annuncia una nuova versione del controller premium - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...

Lynx Xbox è una nuova linea di prodotti dedicata alla cura del corpo : Ormai manca davvero poco all'E3 2019 e Microsoft ha deciso di annunciare Lynx Xbox, ovvero una linea di prodotti per la cura del corpo targati (ovviamente) Xbox. Come riporta Gamespot, Lynx Xbox include tutto quello che serve per essere perfetti nella vita reale, ovvero un body spray, un deodorante ed un bagnoschiuma. La descrizione è molto chiara, i prodotti contengono infatti oli essenziali naturali con una fragranza di agrumi verdi tra cui ...

Ancora rumor per Xbox Scarlett all’E3 2019 : la nuova console migliorerà i giochi di Xbox One X : Fa rima con Xbox Scarlett il futuro del gaming secondo Microsoft. Stando ai rumor che si sono rincorsi in questi ultimi mesi, è questo il nome in codice della prossima console del colosso di Redmond, chiamata a interpretare il ruolo dell'erede di Xbox One - e della più performante Xbox One X -, così come a scontrarsi a muso duro con la rivale PlayStation 5. Ad essere più precisi, le voci di corridoio vorrebbero la compagnia americana al lavoro ...

Microsoft vola a E3 2019 - conferenza di due ore per presentare nuova Xbox e tanti giochi? : L'E3 2019 è ormai alle porte. O ancora meglio, finalmente, considerando che si tratta della fiera videoludica più prestigiosa ed importante dell'anno, attesa con impazienza tanto dagli addetti ai lavori quanto dai semplici appassionati. La kermesse dall'animo geek, al via ufficialmente l'11 giugno in quel di Los Angeles, permetterà ai principali attori dell'industria - Sony, per la prima volta, auto-esclusa - di presentare i titoli in arrivo nei ...

Microsoft lancia la nuova Xbox Game Bar per Windows 10 : Microsoft sta iniziando a migliorare la sua integrazione Xbox su PC con il lancio di una nuova Xbox Game Bar per Windows 10. Originariamente presentata per i tester il mese scorso, la barra di gioco ora è disponibile per tutti gli utenti. Ogni sezione della nuova Xbox Game Bar dispone ora di widget che consentono di regolare il volume di gioco e le uscite o monitorare l'utilizzo della CPU, della GPU e della RAM, segnala The Verge.Microsoft sta ...

Il reveal della nuova Xbox pronto per l’E3 2019? : La sfida a distanza tra PS5 e la nuova Xbox è ormai cominciata da qualche settimana abbondante: ricordiamo infatti di come recentemente Sony abbia cominciato a sciorinare dettagli ufficiali sulla sua prossima console, con Microsoft che ovviamente non potrà esimersi nell'immediato futuro dal rispondere a tono, se non vuole perdere in partenza questa nuova battaglia. Sarà senza ombra di dubbio una nuova generazione di console molto particolare, ...

Copiosi leak sulla conferenza Xbox all’E3 2019 - tutte le indiscrezioni tra nuova console e Perfect Dark : La conferenza Xbox all'E3 2019 è in programma domenica 9 giugno alle 22:00, ora italiana. E questa, per i fan di casa Microsoft, è una certezza ormai scolpita sulla pietra, considerando che il colosso di Redmond ha ufficializzato la data ormai da tempo. Restano naturalmente blindatissimi i contenuti della kermesse in occasione della fiera di videogiochi più importante e attesa dell'anno. Sono in tantissimi a voler vedere sul palco l'annuncio ...

Ecco una nuova Xbox One dedicata a Game of Thrones raffigurante il Trono di Spade : Negli scorsi giorni si era già parlato di due edizioni speciali di Xbox One dedicate al fenomeno televisivo targato Game of Thrones. Una console era decorata a tema Re della Notte, famigerato avversario che per 8 lunghe stagioni incombe su Westeros, mentre la seconda console la possiamo vedere raffigurare il vessillo della casata Targaryen.Come possiamo vedere nel tweet sottostante, c'è anche una terza console in edizione speciale a tema Trono ...

La PS5 e la nuova Xbox senza dischi : cosa succede nel mondo dei videogame : Due annunci nel giro di poche ore: uno atteso e uno a sorpresa, uno che comunica un'uscita imminente e l'altro invece riferito a un evento più lontano. È quanto avvenuto nel mondo dei videogame con le notizie che arrivano da due dei protagonisti del settore: Sony che ha ufficialmente comunicato alcuni dettagli tecnici della sua futura PlayStation 5 e Microsoft che porta ...