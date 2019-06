La nuova Roma di Fonseca | tre innesti ed il colpaccio in attacco | come cambia l’11! FOTO ...

Stadio della Roma - nuova impasse sulla viabilità : il pasticcio della “contestualità” : I tempi biblici delle opere pubbliche contro l’esigenza di costruire e aprire l’impianto il prima possibile. E un grossolano errore di valutazione negli accordi che hanno portato alla delibera di pubblico interesse, tale da rischiare di compromettere definitivamente il progetto. Lo Stadio dell’As Roma non è mai stato così a rischio come oggi. Anche perché l’impasse non è solo politica o giudiziaria, come quasi sempre negli ultimi tre anni, ma ...

Roma - apre una nuova libreria : la ‘Casa dei Libri Senza Prezzo’ : Si chiama Book-Cycle - La Casa dei Libri Senza Prezzo ed è una nuova libreria che ha aperto a Roma. Potrebbe sembrare una libreria come tante ma ha la particolarità che il suo stesso nome svela: i Libri non hanno un prezzo! Infatti chi vorrà usufruire del servizio offerto dalla libreria avrà la possibilità di prendersi Libri lasciando una donazione a piacere. Ma non solo: l'opera di diffusione culturale intrapresa ha infatti altre peculiarità ...

Roma : l’ipotesi di una discarica a valle del sito Patrimonio Unesco. I timori di una “nuova Malagrotta” vicino a Villa Adriana : Una discarica a valle (e a vista) di uno dei 30 siti archeologici più visitati d’Italia. Sebbene l’intenzione sia di destinarvi, per ora, “solo” rifiuti inerti, vale a dire scarti di costruzioni e demolizioni. La Regione Lazio, su richiesta del Comune di Roma, aprirà a breve una conferenza dei servizi per il “rinnovo” – anche se si tratta di un primo atto – dell’autorizzazione a un impianto di smaltimento rifiuti a Corcolle. Parliamo di ...

Romulus - nuova serie Sky di Matteo rovere sulla nascita di roma : Fra storia, leggenda e rivoluzione, l'epico racconto della nascita di roma nella nuova serie Sky Original: Romulus, una serie di Matteo rovere

Maltempo Emilia-Romagna : situazione sotto controllo - nuova allerta rossa per Secchia e Panaro : nuova allerta meteo rossa in Emilia–Romagna per criticità idraulica anche per la giornata di domani, giovedì 30 maggio, sui bacini dei fiumi Secchia e Panaro, tra il modenese e il reggiano (Zona F). Dopo la giornata di ieri, con l’allerta rossa in pianura tra Parma e Bologna che aveva fatto scattare lo stato di mobilitazione regionale, la situazione in Emilia-Romagna è sotto controllo, anche se resta alta l’attenzione in pianura. Oggi ...

Su Amazon arriva la serie The Wilds - una nuova Lost in stile romanzo di formazione per adolescenti? : Amazon Studios punta sul genere young adult con la nuova serie The Wilds, che sulla carta assomiglia ad una versione teen drama del classico Lost di ABC. Nata dalla penna della scrittrice e produttore esecutiva Sarah Streicher, già showrunner di Daredevil, The Wilds è la prima serie di ABC Signature Studios (che fa parte dei Disney Television Studios) per Amazon, realizzata nell'ambito di un contratto più ampio tra i due colossi ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – La nuova Roma - mega scambio Juve-United - i tre nomi per il Lecce : LA nuova Roma – Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle sue pagine, da domani partirà il nuovo corso della Roma. “Ormai – si legge – lo scenario è delineato: il direttore sportivo sarà Gianluca Petrachi, mentre l’allenatore salvo colpi di scena sarà Gian Piero Gasperini. L’annuncio non è previsto nelle prossime ore, perché i due devono liberarsi dai rispettivi vincoli contrattuali, ma è da loro che parte il nuovo progetto ...

Roma - leader di Forza nuova portato in Questura : “Portavo un mazzo di fiori dove è morta Desirée” : Il leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore è stato bloccato dai poliziotti della Digos e portato in Questura mentre cercava di raggiungere via dei Lucani, a San Lorenzo, dove nei giorni scorsi era stata annunciata una manifestazione di Forza Nuova nel giorno del silenzio elettorale. A San Lorenzo, in largo Talamo, da stamattina sono in piazza i movimenti antagonisti di sinistra per ‘presidiare’ l’eventuale arrivo dei militanti ...

Roma - la “dittatura del selfie” di Salvini. nuova opera dello street artist Tvboy : “Non c’è bisogno di spiegazioni” : Nuova opera dello street artist Tvboy, lo stesso che avava dipinto il famoso bacio tra Di Maio e Salvini. Anche questa volta il murales è dedicato al ministro dell’Interno, e lo ritrae mentre, affacciato al balcone, si fa un selfie con lo smartphone. “Di solito ero abituato a spiegare i miei lavori, questa volta ho deciso di non spiegare niente. L’opera si capisce da sola e riflette questo momento” L'articolo Roma, la ...

Netflix ordina una nuova serie basata sul romanzo Tiny Pretty Things : Il Cigno Nero incontra Pretty Little Liars : Netflix continua a puntare su un pubblico giovane con serie a tema young adult: la società di produzione e distribuzione in streaming ha ordinato una nuova serie basata sul romanzo Tiny Pretty Things degli autori Dhonielle Clayton e Sona Charaipotra. A darne notizia è SpoilerTV, che annuncia anche la presenza di Gary Fleder come regista e Carrie Mudd come produttrice esecutiva con la sua compagnia Peacock Alley Entertainment. Il romanzo, ...

Sulla maglia della Roma spunta un… fulmine : presentata la nuova divisa giallorossa [GALLERY] : E’ stata presentata oggi la nuova divisa della Roma per la stagione 2019/2020 “Il dettaglio che decora il colletto, le maniche e i calzettoni, richiama la mitologia Romana e in particolare Giove, il ‘Re degli Dei’ secondo gli antichi Romani“. E’ stata presentata oggi la nuova divisa, per le partite in casa, dell’As Roma per la stagione 2019-20. “L’elemento dinamico che la caratterizza è ...

