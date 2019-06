La Nato sfida la Russia di Putin nel mar Baltico Venti di guerra | 50 navi per provocare

Roland Garros – Domani la sfida Federer-Nadal - il maiorchino non ha dubbi : “Roger è torNato sulla terra per sfidarmi? Ecco cosa penso” : Rafa Nadal e la sfida di Domani contro Roger Federer: le sensazioni del maiorchino alla vigilia della semifinale del Roland Garros Rafa Nadal è il primo semifinalista del Roland Garros: il maiorchino ha battuto ieri pomeriggio Kei Nishikori ai quarti di finale, senza concedergli manco un set e Domani affronterà Roger Federer, che si è aggiudicato ieri il derby svizzero contro Wawrinka. LaPresse Sereno e soddisfatto, Nadal ha così ...

Rixi condanNato si arrende : “Lascio” Salvini sfida i pm : “Non ci sono prove” : La condanna è oltre le previsioni. E prima che s’inneschi la spirale dentro il governo gialloverde, Matteo Salvini la disinnesca «accettando» le dimissioni preparate dal viceministro ai Trasporti, e suo fedelissimo, Edoardo Rixi, senza risparmiare bordate ai giudici: «Lo faccio per il bene dell’esecutivo - dice Salvini - e suo, perché lo avrebbero ...

Caso Rixi - la Lega ormai sfida apertamente il M5s : "Resta anche se condanNato" : "Faccio quello che decide Salvini" dice il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, a proposito di sue eventuali...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : CecchiNato perde con Mahut - Federer batte un buon Sonego. Avanti Berrettini. In campo la supersfida Venus Williams-Svitolina : buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

Amici 2019 serale - semifinale/ Finalisti e elimiNato - diretta : Tish fuori! Finale con sfida Vincenzo-Rafael : eliminato Amici 2019 serale, diretta e Finalisti del 18 maggio: accedono in Finale Alberto, Vincenzo, Giordana, Rafael. Fuori Amici Tish, Finale ballo rimandata...

LIVE CecchiNato-Kohlschreiber - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : una battaglia di talento alla caccia del pass per sfidare Djokovic in serata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 tra il nostro Marco Cecchinato e il tedesco Philipp Kohlschreiber; dopo un giorno e mezzo di maltempo incessante si può quindi finalmente tornare a giocare al Foro Italico e i numerosi appassionati potranno godere di un giovedì ricchissimo d’azione, con oltre cinquanta partite in programma tra singoli e ...

Basket - Pozzecco fa l’alleNatore ma è ancora in forma nel tiro da 3 punti : ecco come finisce la sfida contro il suo giocatore : Gianmarco Pozzecco ha ormai appeso le scarpette al chiodo ma, durante gli allenamenti della sua Dinamo Sassari, si diverte ancora a tirare da 3 punti. L’altro giorno, come testimoniato dalle immagini della tv del club sardo, quinto in campionato e neo-campione della Fiba Europe Cup, Pozzecco ha sfidato il playmaker Marco Spissu, tra gli specialisti nel tiro dalla lunga distanza: un match all’ultimo canestro con l’ex playmaker ...

Roma - il procuratore PigNatone va in pensione : da Ciancimino a Mafia capitale. Per la successione è sfida a tre : Ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Pignatone. Il procuratore capo di Roma ha compiuto 70 anni e va in pensione. Tredici i magistrati che hanno presentato domanda al Csm per sostituirlo con tre nomi in pole position: il procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, quello di Firenze, Giuseppe Caiazzo, e il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola. Il quarto incomodo potrebbe essere Michele Prestipino, attuale aggiunto anche lui tra i ...

A Monaco CecchiNato sfida Fucsovics : Matteo Berrettini torna in campo nel tardo pomeriggio per il secondo turno del 'Bmw Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 586.140 euro in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera,...

Messi sfida il Liverpool : è una delle squadre a cui non ha segNato. E ci sono due italiane : 110 gol in 131 partite in Champions League per Leo Messi , eppure ci sono alcune squadre " poche, in realtà " che sono riuscite a sfuggirgli e alle quali il fenomeno argentino non è riuscito a segnare.

Chievo - Inter e Juve si sfidano per VigNato : Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport , il centrocampista del Chievo Emaneul Vignato è finito nel mirino di Inter e Juventus . I due club lo acquisterebbero per poi girarlo in prestito in un'altra squadra.