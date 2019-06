La mappa dell' odio online | radiografia dell' intolleranza in Italia

La mappa delle vaccinazioni a Rimini - dove un neonato (non vaccinato) ha rischiato la vita per la pertosse : Foto Fabio Cimaglia / LaPresse La buona notizia è che il bimbo di due mesi ricoverato a Rimini con la pertosse, come riporta il Corriere di Bologna, non è più in pericolo di vita. I genitori, invece, hanno ora 90 giorni di tempo per vaccinare i tre fratelli maggiori. Sì, nonostante l’obbligo vaccinale imposto dalla legge Lorenzin, la coppia era riuscita a non vaccinare i propri figli. Una circostanza purtroppo comune in provincia di Rimini ...

Iliad compie un anno e regala gadget ai suoi clienti - intanto ecco una mappa della sua rete : In occasione del suo primo compleanno in Italia, Iliad regala ai nuovi clienti alcuni gadget, come adesivi e magliette. Nel frattempo è stata pubblicata una mappa dettagliata della rete proprietaria dell'operatore. L'articolo Iliad compie un anno e regala gadget ai suoi clienti, intanto ecco una mappa della sua rete proviene da TuttoAndroid.

Chiuso un altro asilo no vax. La mappa delle scuole fantasma che piacciono agli antivaccinisti : Un uomo di 38 anni e una donna di 54 sono stati denunciati per aver aperto un asilo abusivo nel quale alcuni genitori no vax avevano deciso di portare i propri figli. La scuola materna era stata organizzata in una villetta in mezzo alla campagna nella località “Su Suergiu” di Villacidro, a 60 chilom

Sanità : presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d'Italia (3) : (AdnKronos) - Nell’ottica di una presa in carico integrata, continuativa e multidisciplinare, centrata sui bisogni della persona, il nuovo PDTA del Veneto riconosce alle persone con demenza diritti, e quindi accesso a interventi integrati: dal diritto all'inclusione sociale al diritto alla vita indi

Sanità : presentata in Veneto la prima mappa delle demenze d'Italia : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Il vastissimo mondo di sofferenza e di impegno sanitario e sociale che ruota attorno a una serie di gravi patologie riassunte con il termine “demenze” ha per la prima volta in Italia una “mappa delle demenze” che, cliccando sul sito http://demenze.regione.Veneto.it, me

mappa dell’Europa inquieta fra nazionalisti e populismo : In Italia le elezioni europee sono potenzialmente in grado di far saltare il governo che si regge sulla sempre più fragile coalizione Lega-M5S, acerrimi nemici in queste settimane di campagna Ue. Non esistono altri Paesi in una situazione simile. Ma altrove, in Europa, i problemi non mancano. Per questo gli elettori che entreranno in cabina elettor...

La prima mappa globale delle simbiosi nelle foreste : individuata una legge biologica - la “regola di Read” : Ci sono anche la Fondazione Edmund Mach con Lorenzo Frizzera, Damiano Gianelle, Mirco Rodeghiero (Centro Agricoltura Alimenti Ambiente) e MUSE con il collaboratore Francesco Rovero (docente al Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze), tra gli autori della pubblicazione di un importante articolo scientifico, che oggi ha guadagnato spazio e copertina sulla prestigiosa rivista internazionale NATURE. Utilizzando dati provenienti da 1.1 ...

Prima mappa del ciclo dell’acqua nella sua interezza : permetterà migliori previsioni dei cambiamenti climatici : Presentata dall’Agenzia spaziale europea (ESA) durante l’evento “Living Planet” la Prima mappa al mondo che quantifica il ciclo dell’acqua tra terra, mare e cielo conosciuto a livello scientifico come ciclo idrologico. La mappa che si focalizza sull’area del Mediterraneo, è stata realizzata incrociando i dati di satelliti che analizzano parametri differenti, come l’umidità del terreno o la temperatura ...

Ora è possibile utilizzare Pandora direttamente all’interno dell’app Waze senza mai abbandonare la mappa : Gli utenti Pandora possono ora accedere alla loro musica tramite Waze senza dover passare da un'app all'altra durante la guida. Dall'app Waze, gli utenti possono semplicemente toccare l'icona della musica nell'angolo in alto a destra e selezionare Pandora, mentre nell'app Pandora resterà visibile anche il prossimo passo del viaggio in Waze. L'articolo Ora è possibile utilizzare Pandora direttamente all’interno dell’app Waze senza ...

Nucleare - ecco la mappa delle scorie stoccate in Italia : In Piemonte è accumulata la maggior quantità di scorie nucleari in termini di radioattività. Tante scorie, e cattive. Nel Lazio è accumulata la maggior quantità di scorie atomiche in termini di volume occupato: non cattivissime, ma in grandi quantità. E ci sono scorie atomiche in tutta l’Italia, in decine e decine di depositi piccolissimi e temporanei (negli ospedali, nelle acciaierie, in centri ricerche e così via) e in più di ...

Milano - dalle Colonne a corso Como : ecco la mappa delle zone rosse : Milano, 3 maggio 2019 " dalle Colonne di San Lorenzo a corso Como. Dalla Darsena all'Arco della Pace. Inizia a delinearsi la mappa delle cosiddette «zone rosse» che potrebbero essere istituite nelle ...

Astronomia : localizzare Gaia per realizzare una migliore mappa della Via Lattea : L’immagine a corredo dell’articolo, un composito di diverse osservazioni catturate dal VST (VLT Survey Telescope) dell’ESO, mostra Gaia, un satellite dell’ESA, come una debole scia di punti attraverso la metà inferiore del campo visivo stellato. Queste osservazioni sono state prese nell’ambito di un continuo sforzo collaborativo per misurare l’orbita di Gaia e migliorare l’accuratezza della sua mappa ...

La mappa di Imperator : Rome diventa quella della Terra di Mezzo grazie ad un volenteroso utente : Come la maggioranza dei titoli strategici targati Paradox, anche il nuovissimo Imperator: Rome ha ricevuto contenuti legati all'universo de Il Signore degli Anelli, precisamente parliamo di una mappa personalizzata che ricrea la Terra di Mezzo.Come riporta PC Gamer, l'utente MattTheLegoman ha creato la sua mappa tramite il potente editor che il gioco mette a disposizione e ha postato il tutto su Reddit. Come potete vedere dall'immagine si tratta ...

