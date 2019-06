La mappa delle vaccinazioni a Rimini | dove un neonato non vaccinato ha rischiato la

wired

(Di lunedì 10 giugno 2019) Foto Fabio Cimaglia / LaPresse La buona notizia è che il bimbo di due mesi ricoverato acon la pertosse, come riporta il Corriere di Bologna, non è più in pericolo di vita. I genitori, invece, hanno ora 90 giorni di tempo per vaccinare i tre fratelli maggiori. Sì, nonostante l’obbligo vaccinale imposto dalla legge Lorenzin, la coppia era riuscita a non vaccinare i propri figli. Una circostanza purtroppo comune in provincia diche, dopo Bolzano, è il secondo territorio con le coperture più basse. I dati, raccolti da Wired e pubblicati nell’inchiesta Vaccini d’Italia, dicono che negli ultimi sei anni nel comune della riviera non si sono mai raggiunte le coperture per la pertosse. Come è cambiata la copertura vaccinale per la pertosse a. Qui gli altri dati sul comune L’obiettivo, fissato dal ministero della Salute, è quello di vaccinare il 95% ...

