La Lega Serie A vota contro la riforma della Champions League

Chernobyl - la serie : Valery Legasov e altri personaggi realmente esistiti : Il 26 aprile 1986 (ore 1:23) si verificò un incidente in una centrale nucleare dell'Ucraina settentrionale con epicentro a Chernobyl, a 3 chilometri da Prypjat, vicino al confine con la Bielorussia, entrambe allora repubbliche dell'Unione Sovietica. Le cause del disastro furono attribuite a mancanze e imprudenza del personale: nel corso di un test, furono violate norme di sicurezza e buon senso e si giunse a un incontrollabile aumento di ...

Lega Pro - Ghirelli : “Le seconde squadre sono utili a far maturare i talenti - la Serie A mediti” : E’ appena finita a Novarello la gara di Supercoppa Berretti tra Torino e Virtus Entella. Vittoria della squadra di Chiavari per 1-2. Il primo commento è arrivato dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: “E’ evidente quanto sia importante la Serie C per acquisire intensità ed esperienza nel gioco. I giovani calciatori di talento maturano mettendosi alla prova su campi difficili. Alcuni giocatori dell’Entella ...

Diritti tv - il piano della Lega calcio per il 2021 : nuova asta a dicembre 2019 - canale della Serie A - abbonamento unico : Oggi c’è Sky (e un pezzettino di Dazn) domani chissà. In futuro il tifoso potrebbe vedere il campionato in modo completamente diverso: un nuovo “canale della Serie A”, un prodotto e soprattutto un abbonamento unico (la cosa che più sta a cuore ai fan e al loro portafoglio), distribuito su piattaforme differenti, dalla solita tv satellitare e il digitale terrestre allo streaming internet, e perché no anche sullo smartphone con le compagnie ...

Assemblea di Lega Serie A - i punti all’ordine del giorno per il 10 giugno : Assemblea DELLA Lega NAZIONALE PROFESSIONISTI Serie A In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega Serie A è convocata per Lunedì 10 giugno 2019 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via Rosellini 4 – alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle 12.30 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in ...

Il mercato dei diritti televisivi è in continua evoluzione. In questo momento, quello tradizionale sta vivendo una fase complicata, motivo per cui – a due anni di distanza dal prossimo ciclo di diritti – la Lega calcio sta pensando all'ormai noto Canale della Serie A. Un prodotto e un abbonamento unici per il tifoso, a […]

Casting per il programma televisivo 'Forum' e una web serie colLegata a NABA : Casting aperti per la ricerca di attori, attrici e opinionisti per la nota trasmissione televisiva Forum, in onda sulle reti Mediaset. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per realizzare una web serie da girarsi a Milano e prodotta da alcuni studenti della Nuova Accademia di Belle Arti. Forum Per la nota trasmissione televisiva Forum, condotta da Barbara Palombelli e in onda sulle reti Mediaset, sono attualmente in corso le ...

Serie B - “no a retrocessione del Foggia - si deve giocare il playout” : Tar del Lazio annulla la decisione del Consiglio di Lega : Lo spareggio salvezza tra Foggia e Salernitana si deve giocare: lo dice il Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso dei pugliesi contro la decisione della Lega Serie B di mandarli direttamente in Serie C, annullando il playout previsto tra quartultima e quintultima, dopo la retrocessione per illeciti amministrativi del Palermo. La vicenda però è tutt’altro che chiusa: si tratta solo di una decisione cautelare, con l’udienza collegiale fissata ...

La Lega Pro entra negli eSport : questa settimana al via il primo torneo "eSupercup Serie C" tra Pordenone - Juve Stabia e Virtus Entella : La popolarità degli eSport è ormai sotto gli occhi di tutti tanto da essere considerati sport a tutti gli effetti, ricorderete che si è anche discusso in passato riguardo la loro introduzione tra le discipline olimpiche.Sempre più realtà si stanno aprendo alle competizioni eSport e, tra queste, ora troviamo la Lega Pro, dove si disputa il campionato di terza divisione. La Serie C, dunque, entra ufficialmente nel mondo degli eSport.Per la Lega ...

La Serie C di calcio si apre al campionato degli sport elettronici. E' quanto si legge in una nota della stessa Lega, nella quale si sottolinea anche che si tratta di "una decisione importante e di grande apertura verso il futuro che è già un presente consolidato tra i giovani. Da qui la scelta: la […]

La Lega apre a Mediapro - si studia la proposta per un canale tv della Serie A : I diritti televisivi sono la base economica per la Serie A che dipende per il 60% da quegli introiti, e proprio in questi giorni si sta giocando una partita fondamentale per il prossimo triennio. Il 24 giugno infatti è fissata la prima data per il processo con Mediapro per il contenzioso riguardo il triennio 2018-2021. Come scrive Repubblica Mediapro che aveva lasciato nelle casse della Lega 50 milioni (più 14 di Iva) come anticipo in ...

Pallavolo - i rappresentanti della Lega di Serie A femminile a Palazzo Chigi : celebrato il ‘triplete’ : Grande festa per i club di Serie A, capaci di conquistare tre Coppe Europee e di portare due squadre nella finale di Champions League La Pallavolo femminile di Serie A a Palazzo Chigi, ospite del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con deLega allo Sport Giancarlo Giorgetti nella magnifica Sala Arazzi. Si conclude con una fotografia splendida l’irripetibile stagione dei Club di Serie A femminile, capaci di ...

Serie A - la raccomandazione della Lega per l’ultima giornata : “Tolleranza attesa squadre di 5 minuti” : Domenica sera in Serie A si giocheranno in contemporanea sei gare, quelle rimaste con qualcosa ancora da chiedere al campionato. A tal proposito, e per permettere la puntualità di ogni partita, la Lega ha diramato una breve nota in cui specifica quella che sarà la tolleranza in merito all’attesa delle squadre in campo. Si legge: “Si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in ...

Lega Serie A - è Quagliarella il miglior attaccante : Sono stati decisi i premi per ruolo che la Lega Serie A ha istituito per i migliori giocatori della stagione: Quagliarella tra gli attaccanti, Handanovic tra i portieri, Koulibaly difensore e Milinkovic Savic centrocampista. Le classifiche per ogni categoria sono state stilate secondo una ponderazione elaborata da Ernst & Young sulla base delle rilevazioni statistiche di STATS e OPTA, con l’ausilio dei dati di tracking registrati ...

Calcio, Serie A: Quagliarella miglior attaccante e Handanovic numero 1 dei portieri Il centravanti della Sampdoria Fabio Quagliarella è il miglior attaccante del campionato 2018/2019. Lo annuncia la Lega di Serie A in una nota. Il portiere più bravo è Samir Handanovic dell'Inter, tra i difensori la spunta Kalidou Koulibaly del Napoli, mentre Sergej Milinkovic-Savic prevale tra i centrocampisti. (Spr/AdnKronos)