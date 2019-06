La Lega festeggia a Ferrara coprendo il cartellone per Giulio Regeni

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Mentre attendevano l’arrivo di Alan Fabbri, il leghista vincitore del ballottaggio per la poltrona di sindaco di, un gruppo di militanti del Carroccio hanno appeso la bandiera dellasullo scalone del municipio. Presi dalla foga dell’esultanza, i sostenitori di Fabbri non si sono accorti che stavanolo striscione dedicato a, il ragazzo ucciso nel febbraio 2016 e per il quale la famiglia lotta per avere verità e giustizia.Quella della bandiera sullo striscione pernon è stata l’unica scivolata durante la notte di festa per lo storico risultato ottenuto dalla destra, che ha vinto dopo 73 anni di dominio del centrosinistra. Come riporta estense.com, non sono mancati momenti di tensione tra vittoriosi e vinti, alcuni addirittura tra vicini di casa.Poco dopo la mezzanotte, un’inquilina del palazzo dove ha sede la ...

renzibuono : RT @simofons: Senza classe, senza storia, senza cultura. La Lega vince a Ferrara e festeggia coprendo lo striscione di Amnesty per Giulio R… - MatttBBB : RT @simofons: Senza classe, senza storia, senza cultura. La Lega vince a Ferrara e festeggia coprendo lo striscione di Amnesty per Giulio R… - Mbyk019285 : RT @saveriolakadima: 1229 giorni senza Giulio. A #Ferrara la Lega vince e festeggia coprendo lo striscione di Giulio Regeni. Tatto zero. #v… -