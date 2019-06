La Francia si sta “spezzando”

Francia - gilet manifestano a Montpellier : 16.15 Tensione a Montpellier dove oltre 2000 gilet gialli si sono radunati per il trentesimo atto della manifestazione anti-Macron. Centinaia di persone si sono radunate a Place de la Comédie, nel centro della città, dietro uno striscione "Resistenza, siamo dalla parte giusta della storia". Non appena il corteo si è mosso, la situazione è diventata tesa e la polizia ha usato gas lacrimogeni nel mezzo della strada dello shopping, per impedire ...

Maltempo - la tempesta Miguel sferza la Francia : 28mila utenze senza elettricità : Circa 28mila utenze sono prive di elettricità in Francia a seguito del passaggio della tempesta Miguel, che ha colpito in particolare la zona centro-ovest del Paese, la Normandia e il nord dell’Aquitania. Lo riferisce la società Enedis, filiale del gruppo Edf incaricata della gestione della rete. In Normandia 9mila utenze sono al buio, 6mila nel nord dell’Aquitania, 5.500 in Bretagna, 4.500 nei Paesi della Loira, 2mila in Centre Val ...

Tempesta Miguel - maltempo in Francia : uomo travolto da lampione a Parigi : La Tempesta Miguel, che ha colpito la Francia occidentale, sta provocando danni a persone e cose: un uomo è rimasto gravemente ferito nella serata di ieri a Parigi, vicino Place Stalingrad, per la caduta di un lampione su cui si è abbattuto un albero. E’ ricoverato in condizioni critiche. Ieri 3 soccorritori della Società del salvataggio in mare sono morti oggi quando la loro motovedetta si è capovolta al largo delle Sables d’Olonne, ...

Francia - tempesta : morti tre soccorritori : 0.59 Tre soccorritori della Società nazionale francese per i salvataggi in mare (Snsm) sono morti ieri in Francia, a Sables-d'Olonne, al largo della costa atlantica, quando la loro motovedetta si è rovesciata durante una violenta tempesta, mentre tentavano di portare aiuto ad un peschereccio in difficoltà. Un uomo sul peschereccio risulta disperso ma forse non era solo. Lo riferiscono i media francesi. La tempesta 'Miguel' si è abbattuta sulla ...

LIVE Francia-Corea del Sud 2-0 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : Renard segna di testa e regala il raddoppio alle transalpine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Ennesimo corner delle padrone di casa, supremazia totale! 46′ 2′ MINUTI DI RECUPERO! 44′ Ha provato un destro a giro dalla distanza Bussaglia, ma la sfera è finita lontana dal palo laterale destro. 43′ Ricordiamo che l’Italia farà il suo debutto Domenica 9 giugno contro l’Australia. 41′ Ha provato la seconda azione offensiva del match la ...

LIVE Francia-Corea del Sud 0-0 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : si inizia - atmosfera da brivido allo stadio Parc des Princeps di Parigi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9′ Il primo corner del Mondiale è per la Francia. 7′ C’è preoccupazione in casa Corea per Minjung, che infatti è solo il terzo portiere della squadra, le prime due sono rimaste a casa causa infortunio. 5′ Bel cross di Cascarino, però Minjung si fa trovare pronta e respinge con i pugni. 4′ E’ partita subito aggressiva la nazionale di casa! 3′ Ci prova ...

Maltempo Francia - la tempesta Miguel si abbatte su 8 regioni : 3 morti : Otto regioni dell’Ovest della Francia sono alle prese con Miguel, una violenta tempesta di una rara intensità che ha già fatto tre vittime e ora si sta spostando verso il Nord e l’Est. Uccisi al largo delle Sables d’Olonne tre marinai della Società nazionale di salvataggio in mare (Snsm) che stavano prestando soccorso ad un’altra imbarcazione a bordo della quale una persona è dispersa. Altri quattro soccorritori sono ...

Francia - neonazista ha minacciato su social di voler compiere una 'carneficina di ebrei' : Recentemente in Francia è stato arrestato un 30enne avente sospette simpatie per l'estremismo di destra neonazista, più specificatamente per quello più radicalizzato e tendente alla violenza di matrice antisemita. Andando maggiormente nei particolari e stando a quanto riportato sul sito web della nota testata francese 'Le Parisien', il giovane aveva scritto sui social di voler fare una 'carneficina' durante la cena a Marsiglia del Crif, il ...

Meteo Francia - allerta per la tempesta “Miguel” : 3 morti in mare : La tempesta “Miguel” imperversa sulla costa occidentale francese: 3 soccorritori della Società del salvataggio in mare sono morti oggi quando la loro motovedetta si è capovolta al largo delle Sables d’Olonne, secondo quanto reso noto dalla prefettura della Vandea. A bordo dell’imbarcazione erano presenti 7 uomini: 4 sono riusciti a tornare a riva a nuoto. La motovedetta si è capovolta a 800 metri dalla costa mentre i ...

VIDEO Mondiali calcio femminile 2019 : stadi e città in cui si giocano le partite - spettacolo in Francia : Oggi venerdì 7 giugno incominciano i Mondiali 2019 di calcio femminile, la rassegna iridata durerà fino al 7 luglio: le migliori 24 Nazionali del Pianeta sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo, ci sarà anche l’Italia che tornerà a disputare questa competizione dopo vent’anni di assenza. Si preannuncia grande spettacolo, tasso tecnico molto elevato, importante seguito di pubblico e match nelle più importanti città ...

Sbarco in Normandia - infermiera dell’esercito americano torna in Francia a 99 anni : “Ho amato tutto - ma è stato troppo doloroso” : L’ex infermiera dell’esercito americano Ellan Levitsky ha amato la sua funzione in un ospedale da campo in Normandia subito dopo gli sbarchi del D-Day, ma non dimenticherà mai il suono dei giovani militari americani che piangevano fino ad addormentarsi. Levitsky, 99 anni, ha raccontato al Los Angeles Times che sentire i “ragazzi” americani feriti al 164th General Hospital sulla costa atlantica francese è stato traumatico. “Erano solo bambini, 18 ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : le stelle della manifestazione. Alex Morgan - Carli Lloyd e Marta tra le vedette in Francia : Il giorno tanto atteso è ormai prossimo. Con il match d’esordio tra Francia e Corea del Sud, in programma domani al Parco dei Principi di Parigi, prenderanno il via i Mondiali 2019 di Calcio femminile. Un evento tanto atteso per tutti gli appassionati di questa disciplina e anche per le giocatrici che godranno di una grande vetrina per mettersi in luce e dimostrare che questo sport non ha soltanto una valenza maschile. Una rassegna che si ...

FCA ritira la proposta di fusione con Renault : "Non ci sono le condizioni politiche in Francia" : Il Consiglio di Amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles questa notte, dopo una lunghissima giornata, ha divulgato una nota con cui ha annunciato il ritiro della proposta di fusione con Groupe Renault. Nella nota si legge:"Il Cda ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata a Groupe Renault. Fca continua a essere fermamente convinta della stringente logica evolutiva di una proposta che ha ...

Fca ritira la proposta di fusione con Renault : "In Francia mancano le condizioni politiche" : Svolta nella notte: Fca ha ritirato "con effetto immediato" la sua proposta di fusione con il gruppo Renault. Saltano così le nozze tra Fiat Chrysler e i francesi. La decisione è stata presa dopo il nuovo rinvio chiesto dal board della casa francese dopo il pressing del governo di Parigi