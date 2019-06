La classifica dei ‘patron’ più ricchi al mondo Due club italiani in top ten

Debutto tiepido per Tiziano Ferro - superato da Benji e Fede nella classifica dei singoli più acquistati : Tra i singoli più acquistati (e ascoltati in streaming da account premium) nella prima settimana di giugno ci sono due dei brani più attesi della stagione. Si tratta di Dove e quando di Benji e Fede e di Buona (Cattiva) Sorte che segna il ritorno di Tiziano Ferro con un inedito dopo anni di silenzio. Il trio formato da Tiziano Ferro, Giordana Angi ed Emanuele Dabbono non sembra aver convinto pienamente i fan e il Debutto nella classifica dei ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia nona con 33 medaglie : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Jeans - la classifica dei più amati in Italia : Sul futuro del Jeans, e sul fatto che per noi sarà decisamente roseo, abbiamo già parlato qui. In Italia, come nel resto del mondo, è ancora denim-mania e il Jeans rimane in assoluto il pantalone più amato e indossato, sia dagli uomini che dalle donne, senza limiti d'età e da tutte le classi sociali. Un capo icona divenuto nel tempo simbolo di valori come la libertà, l'uguaglianza e che è ancora oggi ...

Giro d’Italia - Movistar prima nella classifica dei premi vinti : A fine Giro d’Italia oltre alla gloria e alle emozioni resta da spartire per i corridori anche un ricco montepremi in denaro. La corsa rosa ha messo in palio ben un milione e mezzo di euro, da dividere a seconda dei piazzamenti in classifica finale, nelle tappe e nelle graduatorie secondarie. La parte del leone l’ha fatta ovviamente la Movistar, che oltre ad aver vinto il Giro con Carapaz ha intascato anche i premi del quarto posto di Landa, di ...

Vendite in picchiata per Huawei a causa del ban USA : il secondo posto della classifica dei produttori a rischio : I rapporti sempre più tesi tra il governo USA e Huawei probabilmente arresteranno la grande crescita del colosso cinese nel settore degli smartphone L'articolo Vendite in picchiata per Huawei a causa del ban USA: il secondo posto della classifica dei produttori a rischio proviene da TuttoAndroid.

