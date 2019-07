La carne vegetale che piace a Wall Street

agi

(Di lunedì 10 giugno 2019) L'ultima stella diuna società che produce cibo vegetariano che imita per aspetto, consistenza e sapore la, venduto nei supermercati negli stessi banchi della. Analisti e investitori si sono convinti che fra la popolazione americana la scelta di diete vegetariane registrerà una fortissima crescita nei prossimi anni, di conseguenza si sono buttati a mani basse a comprare le azioni della prima società specializzata in questo business. Si chiama Beyond Meat (letteralmente: oltre la), è sbarcata il 2 maggio sul listino del Nasdaq, e in poco più di un mese ha registrato un rialzo del 390%. Giovedì, in particolare, quando il fondatore e Ceo Ethan Brown ha annunciato i risultati del primo trimestre e soprattutto le ottime prospettive per l'intero 2019, superiori alle attese del mercato, il titolo è balzato del 20%. La ...

