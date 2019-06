La carne vegetale che piace a Wall Street : L'ultima stella di Wall Street una società che produce cibo vegetariano che imita per aspetto, consistenza e sapore la carne, venduto nei supermercati negli stessi banchi della carne. Analisti e investitori si sono convinti che fra la popolazione americana la scelta di diete vegetariane registrerà una fortissima crescita nei prossimi anni, di conseguenza si sono buttati a mani basse a comprare le azioni della prima ...

Arriva la polpetta di carne vegetale : Il punto di svolta: piace ai carnivori. Perché è saporito, del colore giusto, con la stessa crosticina da griglia che avrebbe se fosse di manzo. Beyond Burger è l’hamburger no meat che mette d’accordo vegetariani, vegani e onnivori. Creato da Beyond Meat, start up finanziata da Bill Gates e Leonardo DiCaprio, prima è Arrivato in Italia sui tavoli di Welldone, la catena di hamburgerie gourmet partita da Bologna (e prossimamentea Milano) di Andrea ...

Monza lancia la "beyond polpetta" : la prima di carne vegetale al 100 per cento : A Monza arriva la "beyond polpetta", la polpetta cioè che prescinde dalla carne, al 100 per cento vegetale. Una novità americana importata in esclusiva da un locale di via Bergamo. Che in lista ha ...