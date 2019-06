La Battle Royale contagia Fallout 76 | Nuclear Winter nel trailer dell’E3 2019

E3 2019 : Fallout 76 riceverà oggi la modalità Battle Royale "Nuclear Winter" : Continuano le conferenze dell'E3 2019 e, in questo momento, è in corso l'evento di Bethesda.Nel corso della conferenza la compagnia ha dato spazio al suo (discusso) Fallout 76. Nello specifico, Bethesda ha annunciato la battle royale per il suo titolo, la modalità "Nuclear Winter".La modalità PvP per 52 giocatori sarà disponibile da domani.Leggi altro...

Apex Legends pronto alla rivoluzione - la stagione 2 risolleverà il Battle Royale? : Tra i grandi attesi dell'EA Play 2019 non poteva non esserci Apex Legends. Il Battle Royale di Respawn Entertainment non è decollato come ci si poteva aspettare dopo prime settimane assolutamente entusiasmanti, fatte di numeri spaventosi che hanno fatto tremare le ginocchia a un colosso del calibro di Fortnite. Le gerarchie non sono però state smosse dalle fondamenta, con Epic Games che è tornato in poco tempo a occupare sontuosa la vetta della ...

Apex Legends alla fine della corsa? Tracollo degli incassi per il Battle Royale : Un lancio sul mercato che ha senza dubbio avuto del sensazionalistico quello di Apex Legends. Giunto in sordina, il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts ha colto un po' tutti alla sprovvista (tanto i videogiocatori quanto gli addetti ai lavori di titoli concorrenti, i vari Fortnite e PUBG) assestandosi in brevissimo tempo in cima alla catena alimentare videoludica. Chiaro è che prodotti del calibro di Apex Legends ...

A tutta Battle Royale in Call of Duty Mobile : Activision lancia la sfida a Fortnite : Il nuovo oggetto del desiderio per i videogiocatori su smartphone potrebbe fare rima con Call of Duty Mobile. Si tratta, come intuibile, della versione espressamente pensata per schermi touch di una delle saghe FPS più amate e giocate di sempre, ancora vendutissima su PC e console nonostante la concorrenza si faccia ogni anno più agguerrita. Un'esperienza, quella attesa su dispositivi iOS e Android, per cui Activision ha snocciolato oggi tanti ...

La modalità Battle Royale di Call of Duty : Mobile si baserà sulle classi e avrà dei punti in comune con Blackout di Black Ops 4 : Call of Duty: Mobile offrirà ai giocatori l'immancabile modalità battle royale e, in un post sul blog ufficiale, Activision ha rivelato i primi dettagli sulla modalità, riporta VG247.com.La modalità riprende caratteristiche di diversi battle royale, incluso Blackout di Black Ops 4 e, come vi aspettereste, le partite supporteranno 100 giocatori. Tuttavia, la modalità di COD: Mobile avrà anche delle novità.Il primo grande cambiamento è quello che ...

Platinum Games è interessata ai Battle Royale : Il boss di Platinum Games, Atsushi Inaba, ha affermato di essere interessato nell'esplorare il genere dei Battle Royale.In un'intervista con VGC, Inaba ha parlato delle ambizioni dello studio, lodando il lavoro svolto con Apex Legends e spiegando che Platinum Games dovrebbe introdurre qualcosa di innovativo nella già rodata formula del genere per realizzare un titolo in grado di tenere testa al titolo di Respawn e Fortnite. "È un genere molto ...

Crisi nera per Apex Legends - Respawn promette migliorie per i giocatori del Battle Royale : Il successo di Apex Legends è stato immediato. Annunciato lo stesso giorno in cui è stato reso disponibile sul mercato dal colosso americano Electronic Arts, il Battle Royale di Respawn Entertainment ha saputo catturare fin da subito l'interesse dei videogiocatori su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Così come quello degli streamer e gamer professionisti, disposti addirittura ad abbandonare il più che consolidato Fortnite di Epic Games per salire ...

Gli sviluppatori di Halo Infinite rispondono ai rumor riguardanti una modalità Battle Royale : Pochi giorni fa hanno iniziato a circolare delle voci secondo cui Halo Infinite avrebbe avuto al suo interno una modalità Battle Royale, simile a PUBG ed Apex Legends.Ovviamente la risposta di 343 Industries non si è fatta attendere. Come riporta Dexerto, Frank O'Connor, sviluppatore di Halo Infinite, si è preso la briga di rispondere a questi rumor.La riposta è apparsa sul popolare forum Resetera (dove tra l'altro era partito tutto quanto). Lo ...

Halo Infinite avrà una modalità Battle royale? Il gioco potrebbe aprire l'E3 2019 : Nuove indiscrezioni riportano l'attenzione su Halo Infinite, e in particolare si parla di un'eventuale modalità battle royale per l'atteso titolo Microsoft.Come possiamo vedere su Resetera, le voci di corridoio vorrebbero anche la comparsa del gioco all'E3 2019, addirittura in apertura della conferenza Microsoft all'evento losangelino.A riportare queste informazioni è il giornalista di Thurrott.com Brad Sams, il quale è sempre stato considerato ...

Cala la febbre da Apex Legends - i numeri parlano chiaro : primo allarme per il Battle Royale? : L'impatto assolutamente sensazionale che Apex Legends ha avuto sulla community dei videogiocatori lasciava indubbiamente ben sperare in vista del futuro. D'altronde riuscire a Calamitare le attenzioni di oltre cinquanta milioni di utenti nel corso di sole due settimane dalla release non è impresa da tutti, con la community che di fatto si autoalimentava grazie al passaparola all'interno dei vari gruppi di videogiocatori. È purtroppo però ...

Housemarque ha ammesso che il suo Battle Royale Stormdivers sarà difficilmente un successo : Attualmente Housemarque (sviluppatori di Resogun e Nex Machina) sono al lavoro sulla versione beta di Stormdivers, battle royale in terza persona caratterizzato da un'alta velocità di gioco.Come riporta VG247, lo studio non è però molto sicuro che il titolo possa essere un successo, questo a causa della scarsità di fondi e del fatto che durante la fase embrionale del progetto (2013) il termine battle royale non era ancora associato ad un vero e ...

Brendan Greene : 'Con i Battle Royale ho finito' - intervista : L'ultima volta che ho parlato con Brendan Greene è stato alla EGX Rezzed del 2017, pochi giorni dopo il lancio in accesso anticipato di PlayerUnknown's battlegrounds.Al tempo, Greene era sulla vetta per il successo iniziale del gioco dal valore di oltre dodici milioni di euro nel suo primo weekend, un inizio incredibile per qualsiasi titolo, figuriamoci per uno ancora apertamente in fase di sviluppo. Eppure lui non aveva idea del successo che lo ...