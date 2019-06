Kazakistan | 500 arresti durante le proteste in occasione delle elezioni presidenziali

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Manifestanti pacifici trascinati per i piedi e caricati sui blindati della polizia, 500e la bocciatura dell’Osce. La cronacaprimeindalla caduta dell’Unione Sovietica, vinte dal fedele dell’ex presidente Nursultan Ábishuly Nazarbaev, Kassym Jomart-Tokayev, si concentra più nelle strade della capitale Astana, ribattezzata Nursultan a marzo proprio in onore dell’ex presidente, e di Almaty. Migliaia di manifestanti pacifici sono scesi in piazza per protestare contro un voto che, per bocca dello stesso presidente dimissionario, Nursultan Ábishuly Nazarbaev, doveva rappresentare una rinascita e un rinnovamento per il Paese, ma che nella sostanza ha fornito poche alternative alla popolazione, se non quella di votare il presidente e Delfino di Nazarbaev, il diplomatico 66enne Tokayev, che ha ottenuto il 70,6%...

