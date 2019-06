Kate e Meghan quanti giorni lavorano all' anno?

Kate Middleton fa gli auguri al Principe Filippo. Meghan Markle lo ignora : Il Principe Filippo compie 98 anni e la Famiglia Reale invia gli auguri social. Ma Meghan Markle tace. Il marito della Regina Elisabetta si avvicina ai 100 anni e per festeggiarlo sulle pagine Instagram e Twitter di Carlo e Camilla, Kate e William e Harry e Meghan sono comparsi messaggi per festeggiare l’augusto genitore e nonno. Ma Lady Markle pare non prendere parte ai festeggiamenti. Infatti, sull’Instagram dei Duchi del Sussex, ...

Kate e Meghan - guerra di look al Trooping the Colour - : Francesca Rossi Kate e Meghan sono state le “sorvegliate speciali” del Trooping The Colour 2019 e non hanno deluso le aspettative, sfoderando l’artiglieria pesante della moda e del glamour Kate e Meghan si sono presentate alla cerimonia del Trooping The Colour di quest’anno al massimo del loro splendore. Dopo molto tempo le abbiamo riviste una accanto all’altra, chiedendoci quale sia davvero il loro rapporto e cosa si saranno dette ...

Kate e Meghan - il linguaggio del corpo conferma : sono rivali : Ci hanno provato, questo bisogna riconoscerlo, ma tra le due, le più brava e spontanea è stata Meghan. Sarà per il suo passato d’attrice o per una maggiore spigliatezza naturale, ma l’esuberante americana, chiacchierando in carrozza con la cognata Kate Middleton, in occasione del Trooping the colour, è apparsa visibilmente più a suo agio e rilassata. Sorriso aperto, contatto visivo mantenuto costantemente durante tutta la chiacchierata, ...

Kate Middleton e Meghan Markle quanto lavorano in un anno? : Una rivista inglese ha fatto il conto delle ore di lavoro di Kate Middleton e Meghan Markle. Gli impegni ufficiali dei reali, sono tantissimi: tra uscite pubbliche, doveri e apparizioni, sono molte le ore di lavoro che si trovano ad affrontare. Ma quanti sono i giorni effettivi in un anno, in cui i membri della famiglia reale hanno lavorato?-- Secondo la rivista inglese Hello, la Principessa Anna, 68 anni, è in assoluto colei che ha dedicato ...

Trooping the Colour : Kate conquista tutti con i figli e Meghan lascia a casa Archie : A Londra va in scena il Trooping the Colour e tutti gli occhi sono puntati su Kate Middleton e Meghan Markle, grandi protagoniste dell’evento. Prima nemiche, poi amiche, le duchesse sono arrivate insieme ai Buckingham Palace per festeggiare il compleanno della Regina, percorrendo le vie della città sulla stessa carrozza. Sorridenti e bellissime, con look impeccabili, le cognate hanno lasciato tutti senza fiato e non hanno deluso le ...

«Meghan Markle vuole fuggire da Londra. C'entra Kate Middleton...». Ecco cosa sta succedendo : Meghan Markle vuole fuggire da Londra? Secondo una fonte del Daily Express, la duchessa di Sussex vorrebbe abbandonare il Regno Unito e tra le motivazioni c'entrerebbe Kate Middleton. Ma andiamo...

Meghan Markle se ne va con suo figlio. La “colpa” è tutta di Kate Middleton : Tira un’aria strana a Buckingham Palace. E girano voci ancor più strane… Che stanno creando un po’ di scompiglio. Che sta succedendo? Ebbene pare che Meghan Markle stia progettando di trasferire la sua famiglia negli Stati Uniti. Pare che Meghan senta il desiderio di “casa” ma pare anche che senta ancora più forte l’oppressione di Kate e William. Lo ha rivelato al programma radiofonico iHeart, l’esperto reale Rob Shuter. “La duchessa non è ...

Quel rossetto rosso fuoco di Meghan che a Kate è proibito dal protocollo - : Sandra Rondini Mentre la Duchessa del Sussex può continuare a vestirsi e truccarsi quasi fosse una diva hollywoodiana, alla futura Regina d'Inghilterra è richiesta modestia in abiti e make up. Assolutamente vietato il rossetto rosso che sfoggia Meghan: il protocollo impone a Kate colori pastello e delicati Make up in toni delicati contro Quello da star hollywoodiana. La competizione tra Kate Middleton e Meghan Markle si gioca davvero ...

Kate Middleton incanta al gala. Melania Trump sparisce e Meghan Markle le snobba : Kate Middleton compare a Buckingham Palace per la cena di Stato col Presidente Trump e la First Lady Melania sparisce. Dopo l’abito di Dolce & Gabbana, in stile Diana, Melania Trump opta per un semplice vestito da sera bianco di Dior con candidi guanti lunghi. Complici i capelli raccolti, la moglie del Tycoon sembra pronta per andare all’altare, manca solo il velo. La First Lady è visibilmente emozionata e sembra un po’ ...

Melania Trump a Londra osa con lo spacco : sfida Kate Middleton ma è ignorata da Meghan : Melania e Donald Trump sono arrivati a Londra in visita di Stato. Dopo l’omaggio ai reduci del D-Day, sono stati accolti a Buckingham Palace per il pranzo con la Regina Elisabetta. Tra i commensali il Principe Carlo e il Principe Harry, ma di Meghan Markle neanche l’ombra. Un’assenza prevista, la Duchessa del Sussex è in maternità dopo la nascita del piccolo Archie lo scorso 6 maggio. Ma ci si aspettava che essendo cittadina ...

Meghan e Harry - nuovo affronto a Kate e William : Meghan Markle e Prince Harry, si separano da Kate Middleton, il principe William e dai progetti di beneficienza comuni. Secondo una relazione della corrispondente della casa reale – Emily Andrews – la duchessa di Sussex e suo marito lasceranno la Royal Foundation. Gli assistenti reali hanno specificato che, questo allontanamento, non esclude la possibilità che le coppie possano lavorare ancora insieme su singoli progetti in futuro.?? ...