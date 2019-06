Jennifer Lopez festeggia i 20 anni di carriera in tour più sexy che mai

Programmi TV di stasera - lunedì 10 giugno 2019. Su Rai2 Jennifer Lopez in «Piacere - sono un po’ incinta» : Jennifer Lopez Rai1, ore 20.35: Con il Cuore Dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, Carlo Conti conduce la serata benefica di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, che da 17 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Giunta alla XVII edizione l’evento di solidarietà è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi. Ogni anno i Frati Francescani organizzano una maratona di ...

Jennifer Lopez : questo video di Alex Rodriguez datato 1998 dimostra che a volte i sogni si avverano : Fantasticava di stare con la cantante già 21 anni fa The post Jennifer Lopez: questo video di Alex Rodriguez datato 1998 dimostra che a volte i sogni si avverano appeared first on News Mtv Italia.

Jennifer Lopez è sexy sul red carpet dei CFDA Awards 2019 - : Fonte foto: La PresseJennifer Lopez è sexy al red carpet de CFDA Awards 2019 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla cerimonia di premiazione del comitato degli stilisti americani.

Shall We Dance? : cast - trama e curiosità del film con Richard Gere e Jennifer Lopez : A volte la crisi dei cinquant’anni può essere una grande occasione di riscoprire ciò che amiamo e che ci tiene vivi: questa la lezione che apprende il fascinoso Richard Gere nel corso di Shall we Dance?, film risalente a ormai quindici anni fa in ucui un uomo annoiato e senza stimoli riscopre la passione per la vita attraverso il ballo. Appuntamento in prima serata su Rai2 dalle 21.20 mercoledì 22 maggio. Shall We Dance?, il trailer Shall ...

Lui fan sfegatato di Jennifer Lopez - lei gelosissima da fuoco alla sua barca : Una donna della Florida, Shannon Wriska, 34enne madre di tre figli, è stata arrestata per aggressione ed incendio doloso. Il motivo? La donna era gelosa di Jennifer Lopez. Tutto era iniziato quando stava guardando un film con l’attrice come protagonista assieme al marito Robert, e a lei non piaceva come l’uomo guardava Jennifer Lopez. Hanno iniziato a litigare, ma alla fine tutto sembrava essersi calmato e i due erano andati a letto. ...

La voce della figlia di Jennifer Lopez/ Emme Anthony fa Alicia Keys e... : La voce della figlia di Jennifer Lopez ha stupito tutti. Emme Anthony si esibisce sui social network con un breve pezzo di un brano di Alicia Keys.

La figlia di Jennifer Lopez è virale su YouTube - : Sandra Rondini Invitata da sua madre a esibirsi dal vivo in sala prove, accompagnata al pianoforte in una famosa canzone di Alicia Keys, la piccola Emme sorprende tutti con la sua splendida voce e diventa subito virale su YouTube Durante le prove per il suo show Jennifer Lopez ha invitato sua figlia Emme, 11 anni, a cantare. La piccola era presente e si annoiava così la sua mamma ha pensato di coinvolgerla per rendere il tempo ...

Kylie Jenner spia il lato B di Jennifer Lopez : Kylie Jenner ha fissato il celebre lato b di Jennifer Lopez al Met Gala ? È questa una delle ipotesi che corre sui social, dopo che è spuntata una foto della kermesse che ritrae la più giovane del ...

Il vento del perdono : trama - cast e curiosità del film con Jennifer Lopez : Domenica 28 aprile, in prima serata su ReteQuattro, va in onda il film dalle atmosfere western del 2005 Il vento del perdono diretto da Lasse Hallström, che vanta un cast di prim’ordine a cominciare dalle due star maschili di richiamo: gli ormai attempati ma sempre favolosi Robert Redford e Morgan Freeman. Nel ruolo femminile principale, poi, c’è la popstar internazionale Jennifer Lopez. Il vento del perdono: trailer Il vento del ...

Jennifer Lopez e Owen Wilson saranno i protagonisti del film “Marry Me” : Jennifer Lopez e Owen Wilson reciteranno insieme, vedremo i due attori al cinema come protagonisti della commedia romantica, Marry Me! STAR: #JenniferLopez – tenacemente.com #tenacemente #star #actor #actors #actress #cinema #movies #movie #hollywood #celebrity #jlo Pubblicato da TenaceMente su Giovedì 18 aprile 2019 Jennifer Lopez interpreterà una star che abbandona il fidanzato il giorno del matrimonio ... Leggi tuttoJennifer Lopez e ...

Jennifer Lopez e l'esibizione delle ballerine : la danza è ipnotica : Ellie & Ava sono due giovani ballerine del Minnesota. Hanno passato le selezioni per partecipare alla terza edizione di World of Dance, show televisivo prodotto dalla cantante e attrice Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez - come Alex Rodriguez le ha chiesto di sposarlo : Alex Rodriguez ha organizzato la proposta di matrimonio a Jennifer Lopez fin nei più piccoli particolari. Tutto doveva essere perfetto e, per dirla tutta, era difficile non accorgersi di tanta ...

Jennifer Lopez : Alex Rodriguez si è esercitato con delle prove prima di chiederle la mano : Sei mesi per progettare la proposta di matrimonio The post Jennifer Lopez: Alex Rodriguez si è esercitato con delle prove prima di chiederle la mano appeared first on News Mtv Italia.

Jennifer Lopez in Hustlers - una spogliarellista che ruba a Wall Street : Nonostante i suoi 49 anni, con la recente foto postata su Instagram , Jennifer Lopez dimostra di essere ancora in forma e intenzionata a continuare la sua carriera da attrice. Dopo averla vista nel ...