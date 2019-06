James Rodriguez-Napoli | Alvino svela | “Pronto contratto | ingaggio sostenibile | ha già

forzazzurri

(Di lunedì 10 giugno 2019) Carloil piano di De Laurentiis, cifre e dettagli Carloha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss sul mercato in entrata delè nello specifico di. Ecco le sue dichiarazioni: “? Sarebbe un colpo, stiamo parlando di un colpo di prima fascia: sarebbe in assoluto il più grande colpo della recente storia napoletana perchè è forte ed è un leader, poi ha la qualità per infiammare il San Paolo. –poi precisa – Ilsi è assicurato il sì del ragazzo: Ancelotti l’ha chiamato un mese fa e subito ha accettato la proposta. Il triangolo Ancelotti-e De Laurentiis è chiuso, manca il quarto e mi riferisco a Florentino Perez. Ilgli offrirebbe 5,5 milioni dia stagione, per cinque anni, un milione in meno rispetto ai 6,5 milioni che guadagna ora, anche se per meno anni, ...

