Italia-Bosnia | Qualificazioni Europei 2019 | programma | orari e tv

(Di lunedì 10 giugno 2019) L’di Roberto Mancini affronterà domani, martedì 11 giugno, alle ore 20.45 lanella quarta giornata dei gironi di qualificazione agli2020 di calcio: gli azzurri, attualmente a punteggio pieno e con la porta inviolata dopo le prime tre partite, vogliono rafforzare il primato e distanziare il terzo posto, dato che andranno alla rassegna continentale le prime due di ciascun raggruppamento. Lainvece arriva da un momento difficile dopo la sconfitta per 2-0 patita in Finlandia, che ha spedito i nordici in solitaria al secondo posto in classifica, mentre i balcanici sono rimasti appaiati alla Grecia a quota 4. La partita si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, stadio di proprietà della Juventus. Il match verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Raiuno, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay, infine OA Sport vi offrirà ...

