Italia-Bosnia | le probabili formazioni | Mancini punta sulla continuità | torna Pjanic tra

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) Si chiude la stagione anche per la Nazionalena di calcio. Dopo il brillante match contro la Grecia disputato sabato e vinto per 3-0, infatti, gli Azzurri affronteranno ladomani sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino nell’ultimo incontro di qualificazione a Euro 2020 di questa annata agonistica.sono collocate nel Girone J e hanno al momento un andamento decisamente differente. La formazione del CT Robertoviaggia al comando con 9 punti in tre incontri, mentre I Dragoni allenati da Robert Prosinecki sono fermi a quota 4 dopo il ko contro la Finlandia di sabato. Andiamo, quindi, a conoscere leche dovrebbero scendere in campo. Per l’potrebbe esserci qualche novità, mentre lasi annuncia come un rebus notevole ruolo per ruolo con il rientro di Miralemdopo la squalifica....

infoitsport : Mancini prepara un'altra Italia per la Bosnia, tutti in ballo per un posto davanti - infoitsport : Italia, Mancini: 'Non abbiamo concesso nulla, con la Bosnia l'ultimo sforzo' - zazoomblog : Probabili formazioni Italia-Bosnia qualificazioni Euro2020 11-6-2019 - #Probabili #formazioni #Italia-Bosnia -